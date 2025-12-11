Advertisement
Vrindavan News: 'हे नाथ नारायण वासुदेवा...', सिंगर जुबिन नौटियाल से भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हुए प्रेमानंद महाराज, लिया आशीर्वाद

Vrindavan Premanand Maharaj News: बॉलीवुड फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल वृंदावन पहुंचे. जहां उन्होंने श्री राधा हित केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की. फिर जुबिन नौटियाल ने उन्हें भजन सुनाए. संत ने खुश होकर आशीर्वाद दिया. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:15 AM IST
Jubin Nautiyal in Vrindavan: बॉलीवुड फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वह प्रेमानंद महाराज से मुलाकात को लेकर चर्चाओं में है. सिंगर नौटियाल ने श्री राधा हित केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की. जहां उन्होंने आध्यात्म से जुडे़ कई मुद्दों पर अपनी जिज्ञासों को शांत किया. फिर महाराज को दो भजन भी सुनाए.

महाराज को सुनाए भजन
भजन सुनने के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आप ऐसे ही मुस्कुराहट बांटते रहिए. आश्रम आने के बाद जुबिन नौटियाल ने प्रेमानंद महाराज को 'राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा' और दूसरा भजन 'श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी..., हे नाथ नारायण वासुदेवा...' सुनाया तो संत प्रेमानंद महाराज लंबे समय तक एकाग्र भाव से सुनते रहे. 

बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन
भजन पूरा होते ही मुस्कुराते हुए प्रेमानंद जी महाराज बोले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. मेरा आशीर्वाद है, आप ऐसे ही गाते रहिए. सबकी मुस्कुराहट का कारण बनते रहिए. महाराज के आशीर्वाद से जुबिन और उनके परिजन खुश हो उठे. इसके बाद श्री बांके बिहारी मंदिर में जुबिन और उसके परिजनों ने दर्शन किए. उनके गले में पुजारियों ने राधा-कृष्ण की पट्टिका पहनाई. फिर वे राधा वल्लभ मंदिर और राधा रमण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 30 मिनट बिताए. 

यह भी पढ़ें: अनिरुद्धाचार्य महाराज का असली नाम क्या है, जानिए फीस से लेकर कहां से ली डबल डॉक्टरेट की डिग्रियां?

