'वो नहीं मिल तो जान दे दूंगा...' प्रेमिका से शादी नहीं हुई तो टावर पर चढ़ा प्रेमी, फिर वीडियो जारी कर प्रशासन से की बड़ी मांग

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब प्रेमिका से शादी न हो पाने से आहत एक युवक रेलवे के टेलीकॉम टावर पर चढ़ गया. करीब 80 मीटर ऊंचे टावर पर युवक के चढ़ने की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस-प्रशासन की सांसें थम गईं.

कहां की है ये घटना?

बताया जा रहा है कि कोसीकला कस्बे की आदर्श कॉलोनी में रहने वाला युवक आकाश अचानक घर से निकलकर रेलवे के टेलीकॉम विभाग के ऊंचे टावर पर चढ़ गया. जैसे ही इसकी सूचना रेलवे पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस को मिली, अधिकारी और पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए. टावर के नीचे सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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पहले कर चुका था कोर्ट मैरिज

मौके पर मौजूद युवक की मां कमला ने बताया कि उनके बेटे आकाश का शेरगढ़ थाना क्षेत्र के बढ़ा गांव की रहने वाली वर्षा नाम की युवती से प्रेम संबंध था. दोनों ने 26 जनवरी 2026 को हरियाणा में कोर्ट मैरिज भी कर ली थी. आरोप है कि लड़की के परिजनों ने उसे अपने घर में बंधक बनाकर रखा हुआ है और उसे आकाश के पास आने नहीं दे रहे हैं.

युवक आकाश का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह कहता नजर आ रहा है कि वह एक लड़की से बहुत प्रेम करता है और लड़की भी उससे प्रेम करती है, लेकिन उसके घरवालों ने उसे बंद करके रखा हुआ है और किसी से बात तक नहीं करने दे रहे.

वीडियो जारी कर प्रशासन से की बड़ी मांग

वीडियो में युवक पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहता है कि उसकी प्रेमिका को उसके सामने लाया जाए और उसका बयान लिया जाए, ताकि सच सामने आ सके. साथ ही उसने चेतावनी भी दी कि अगर कोई उसे टावर से उतारने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत का जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होगा. फिलहाल पुलिस और रेलवे के अधिकारी युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जबकि मौके पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. पूरे घटनाक्रम ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

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