Mathura News: मुझे बचाओ... यमुना नदी में डूबते लड़के की चीख, मदद के बजाय तमाशा देखते रहे लोग!

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर यमुना नदी में एक लड़का डूबता रहा और लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि लड़का मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया.

कहां की है ये घटना?

यह घटना मथुरा के बंगाली घाट पर हुई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़का पानी में डूब रहा है और किनारे पर खड़े लोग उसे बचाने की जगह उसका वीडियो बना रहे हैं. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी लोगों से लड़के को बचाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी. आखिर में लड़का पानी में समा गया और उसकी मौत हो गई.

इस घटना ने समाज की संवेदनहीनता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जहां एक तरफ एक इंसान जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोग मूक दर्शक बनकर खड़े थे. इस तरह की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम इतना असंवेदनशील हो गए हैं कि किसी की जान बचाने से ज्यादा हमें वीडियो बनाना ज़रूरी लगता है.

