कलयुग की 'श्रवण कुमार' बनी बहू... चलने में असमर्थ सास को टब में बैठाकर सिर पर उठाया, फिर कराई 84 कोस की परिक्रमा

Mathura News: ब्रज में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर खूबसूरत और सुंदर नजारा देखने को मिला, जो लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है.
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Mathura News: आज के आधुनिकता के युग में जहां रिश्तों में दूरियां बन रही हैं, वहीं धर्म नगरी मथुरा—वृंदावन से दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है. इस तस्वीर ने कलयुग में 'श्रवण कुमार' की याद ताजा कर दी है, लेकिन इस बार यह फर्ज किसी बेटे ने नहीं, बल्कि एक बहू ने निभाया है. एक बहू ने अपनी बुजुर्ग और चलने-फिरने में असमर्थ सास को 84 कोसी की परिक्रमा कराई है.
84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर दिखा नजारा
इस दृश्य को जिसने भी देखा, वह भावुक हो गया. 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में मौजूद श्रद्धालु इस बहू के समर्पण को देखकर दंग रह गए. सोशल मीडिया पर लोग इसे "सास-बहू के पवित्र रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल" बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर सेवा और समर्पण की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है.
सास को टब में बैठाकर कराई परिक्रमा
ब्रज क्षेत्र में चल रही 84 कोस परिक्रमा के दौरान सहपऊ में एक बहू ने अपनी बुजुर्ग सास की वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी की है. चलने में असमर्थ सास को बहू ने एक टब में बैठाकर उसे अपने सिर पर लेकर कई किलोमीटर लंबी परिक्रमा कराई है. बताया गया कि सास की इच्छा थी कि 84 कोस परिक्रमा करने की, लेकिन उम्र और शारीरिक कमजोरी के कारण मीलों पैदल चलना मुश्किल भरा था. अक्सर अपनी सास की ये इच्छा बहू सुना करती थी. इसके बाद बहू ने सास की मनोकामना पूरी करने का संकल्प लिया.
लोगों ने बहू की जमकर की तारीफ
सास को टब में बैठाकर बहू जिस रास्ते से गुजरती हर कोई निहारते रह जाता. बिना किसी संकोच के बहू के कदम आगे बढ़ते गए. यह नजारा देख हर कोई प्रशंसा करते नहीं थका. बहू से जब नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम बताने से विनम्रतापूर्वक मना कर दिया. बहू ने बस यही कहा कि अपनी सास की इच्छा पूरी करनी थी. इसलिए मुझे ऐसा करने में कोई कष्ट भी नहीं हुआ.
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