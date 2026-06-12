पहली बार नाले पर बनी पुलिया

डीएम पुलकित खरे ने बताया कि इस बार बुनियादी ढांचे में एक बड़ा और ऐतिहासिक सुधार किया गया है. पिछले कई सालों से श्रद्धालु और परिक्रमार्थी एक बड़े नाले को पार करने के लिए महज एक बिजली के सीमेंट वाले पाइप का सहारा लेते थे, जो बेहद खतरनाक था. इस साल मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और नाले पर ह्यूम पाइप डलवाकर पक्की पुलिया और सुरक्षित रास्ता तैयार करवाया. इसके अलावा परिक्रमार्थियों के लिए नहाने के घाट, मोबाइल टॉयलेट, लाइटिंग और खान-पान की सरकारी व जन सहयोग से व्यापक व्यवस्था की गई है.