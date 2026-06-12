Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Mathura
  • /आखिरी पड़ाव पर ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा, भारी भीड़ को लेकर फुल प्लान तैयार, DM और SP भी सड़क पर उतरे

आखिरी पड़ाव पर ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा, भारी भीड़ को लेकर फुल प्लान तैयार, DM और SP भी सड़क पर उतरे

Mathura News: 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर इस बार ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं. डीएम ने परिक्रमा मार्ग पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 12, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:55 PM IST
आखिरी पड़ाव पर ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा, भारी भीड़ को लेकर फुल प्लान तैयार, DM और SP भी सड़क पर उतरे
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आखिरी पड़ाव पर ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा, भारी भीड़ को लेकर फुल प्लान तैयार
Mathura News1 min ago
2
baghpat news8 min ago
3
mainpuri crime news11 min ago
4
Agra News1 hr ago
5
Varanasi News1 hr ago