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Mathura News: ब्रज क्षेत्र में पिछले 17 मई से चल रही ऐतिहासिक ब्रज 84 कोसी परिक्रमा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. अधिक मास (अधिमास) के समापन के अवसर पर देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है. सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर खुद मथुरा के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मोर्चा संभाल रखा है. परिक्रमा मार्ग का आधा हिस्सा यानी करीब 42 कोस मथुरा जनपद में आता है, जहां रास्तों से लेकर प्रमुख पड़ावों को पूरी तरह चाक-चौबंद किया गया है.
पहली बार नाले पर बनी पुलिया
डीएम पुलकित खरे ने बताया कि इस बार बुनियादी ढांचे में एक बड़ा और ऐतिहासिक सुधार किया गया है. पिछले कई सालों से श्रद्धालु और परिक्रमार्थी एक बड़े नाले को पार करने के लिए महज एक बिजली के सीमेंट वाले पाइप का सहारा लेते थे, जो बेहद खतरनाक था. इस साल मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और नाले पर ह्यूम पाइप डलवाकर पक्की पुलिया और सुरक्षित रास्ता तैयार करवाया. इसके अलावा परिक्रमार्थियों के लिए नहाने के घाट, मोबाइल टॉयलेट, लाइटिंग और खान-पान की सरकारी व जन सहयोग से व्यापक व्यवस्था की गई है.
वीकेंड पर 'महा-चैलेंज',परिक्रमा मार्ग पर लगी ड्यूटी
अधिमास के समापन में अब महज तीन दिन (शुक्रवार, शनिवार और रविवार) ही बचे हैं. वीकेंड होने के कारण ब्रज में अत्यंत भारी भीड़ की संभावना जताई जा रही है. इस दौरान गिरिराज जी, बरसाना और वृंदावन में कई अति विशिष्ट अतिथियों के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है.
परिक्रमा मार्ग पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती
डीएम के मुताबिक, यह अंतिम तीन दिन हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग हैं. इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने फुलप्रूफ प्लान तैयार किया है. पूरे परिक्रमा मार्ग पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की भारी तैनाती की गई है. श्रद्धालुओं की सेहत का ख्याल रखने के लिए जगह-जगह स्वास्थ्य शिविर और मेडिकल टीमें मुस्तैद हैं. भीषण गर्मी को देखते हुए 100 से अधिक चिन्हित स्थानों पर शुद्ध पेयजल के टैंकर खड़े किए गए हैं.
रोजाना जुट रहे 8 से 10 लाख श्रद्धालु
प्रशासन के अनुमान के मुताबिक, इस समय पूरे ब्रज क्षेत्र में रोजाना कम से कम 7 से 10 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा में हर दिन शाम 6 बजे से लेकर आधी रात तक 'मुड़िया पूर्णिमा' जैसा हुजूम उमड़ रहा है, जहां पैर रखने तक की जगह नहीं है. श्रद्धालुओं की एक अटूट मानव श्रृंखला 'राधे-राधे' जपते हुए बिना थके आगे बढ़ रही है.