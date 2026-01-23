Advertisement
ब्रज की सुप्रसिद्ध 40 दिवसीय होली उत्सव शुरू, राधा रमण भगवान ने धारण किये पीले वस्त्र

Mathura News: मथुरा-वृंदावन में बसंत पंचमी के साथ ही ब्रज के सुप्रसिद्ध 40 दिवसीय होली उत्सव का उल्लास शुरू हो गया है. इसी कड़ी में ठाकुर राधा रमण लाल और राधावल्लभ मंदिर में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 23, 2026, 04:44 PM IST
Mathura News
Mathura News

मथुरा/कन्हैया शर्मा: कान्हा की नगरी मथुरा-वृंदावन में बसंत पंचमी के साथ ही ब्रज के सुप्रसिद्ध 40 दिवसीय होली उत्सव का उल्लास शुरू हो गया है. इसी कड़ी में ठाकुर राधा रमण लाल और राधावल्लभ मंदिर में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. चहुंओर बसंती छटा बिखरी नजर आई और पूरा मंदिर परिसर राधे-राधे के उद्घोष से गुंजायमान रहा. बसंत पंचमी पर दर्शन के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु उमड़े नजर आए. 

वृंदावन के प्राचीन ठाकुर राधा रमण मंदिर में बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. इस खास मौके पर ठाकुर जी ने विशेष पीले रंग की पोशाक (बसंती वस्त्र) धारण की. मंदिर के गर्भगृह से लेकर प्रांगण तक हर ओर बसंती रंग की प्रधानता रही. आराध्य के इस मनमोहक रूप के दर्शन पाकर भक्त निहाल हो गए. श्रद्धालुओं की भीड़ का आलम यह था कि मंदिर के बाहर तक लंबी कतारें लगी रहीं.

राधावल्लभ मंदिर में उड़ा गुलाल, शुरू हुआ रंगोत्सव
ब्रज की परंपरा के अनुसार, बसंत पंचमी से ही होली का डांढ़ा गाड़ दिया जाता है. ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में सेवायतों ने ठाकुर जी को अबीर-गुलाल अर्पित किया. इसके बाद जैसे ही प्रसादी गुलाल भक्तों पर उड़ाया गया, श्रद्धालु झूम उठे. ब्रज में मान्यता है कि आज से ही होली की शुरुआत हो जाती है, जो अगले 40 दिनों तक आनंद और उल्लास के साथ जारी रहेगी.

भक्त बोले- बसंती रंग में रंग गए हम
दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि वृंदावन की बसंत पंचमी का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है. एक भक्त ने कहा, "आज ठाकुर जी के पीले स्वरूप के दर्शन कर ऐसा लगा मानो साक्षात बसंत धरा पर उतर आया हो. प्रसादी गुलाल का टीका लगाकर हम खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें - साल में सिर्फ दो बार खुलते हैं वृंदावन के शाहजी मंदिर के पट, दर्शन के लिए उमड़ता है श्रद्धालुओं का सैलाब

 

