Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3129265
Zee UP-UttarakhandMathura

रिकॉर्ड तोड़ रही कान्हा की नगरी, होली उत्सव में अब तक 44 लाख श्रद्धालुओं ने रचा इतिहास

Mathura News: होली उत्सव के दौरान मथुरा वृंदावन आए रिकॉर्ड भक्त दर्शन करने आए. पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं के आंकड़े जारी कर दिए हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 03, 2026, 07:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Braj Holi 2026
Braj Holi 2026

Mathura News: ब्रज के रंगोत्सव की दिव्यता इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. लड्डू होली से शुरू हुआ भक्ति का कारवां अब एक विशाल जनसैलाब में तब्दील हो चुका है. पुलिस प्रशासन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक मथुरा जनपद के विभिन्न होली उत्सवों में रिकॉर्ड 44 लाख श्रद्धालुओं ने शिरकत की है. इस भारी भीड़ को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस-प्रशासन ने चप्पे-चप्पे पर पहरा बैठा दिया है.

वृंदावन बना आकर्षण का केंद्र
प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा भीड़ का दबाव कान्हा की नगरी वृंदावन में देखने को मिला. वृंदावन में अकेले 27 फरवरी को 22 लाख भक्तों ने दर्शन और परिक्रमा की. बरसाना में 24 फरवरी को लड्डूमार होली में 3 लाख भक्त पहुंचे. 25 फरवरी को लठ्ठमार होली में 8 लाख श्रद्धालु पहुंचे. नंदगांव में 26 फरवरी को 2 लाख लोगों ने लठ्ठमार होली का आनंद लिया. 

वीकेंड का रश
शनिवार और रविवार को मिलाकर करीब 5.5 लाख श्रद्धालु ब्रज के विभिन्न मंदिरों में नतमस्तक हुए. सफेद छतरी और दाऊजी का हुरंगा आगामी आकर्षण होगा. होली का उल्लास अभी थमा नहीं है. आने वाले दो दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं. 4 मार्च को बरसाना में श्रीजी (राधा रानी) अपनी दिव्य 'सफेद छतरी' पर विराजमान होंगी, जिसके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद है. 

Add Zee News as a Preferred Source

5 मार्च को 'दाऊजी का हुरंगा'
वहीं, 5 मार्च को बलदेव स्थित दाऊजी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध 'दाऊजी का हुरंगा' आयोजित होगा. यहां भाभी और देवरों के बीच होने वाली अनोखी होली देखने देश-विदेश से लोग पहुंचेंगे. श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. एसएसपी और जिलाधिकारी लगातार संवेदनशील इलाकों का दौरा कर रहे हैं. 4 और 5 मार्च को होने वाले आयोजनों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. रूट डायवर्जन और पार्किंग के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले भक्तों को जाम और अव्यवस्था का सामना न करना पड़े. 

यह भी पढ़ें : ब्रज की 5 हजार साल पुरानी परंपरा से खिलवाड़ पड़ा भारी! फेमस होने के चक्कर में 'कानून' के घेरे में आए 9 इन्फ्लुएंसर्स

यह भी पढ़ें : आस्था से खिलवाड़ पड़ेगा भारी? ब्रज की लठ्ठमार होली की छवि धूमिल करने वालों पर पैनी नजर

TAGS

Mathura News

Trending news

Mathura News
रिकॉर्ड तोड़ रही कान्हा की नगरी, होली उत्सव में 44 लाख श्रद्धालुओं ने रचा इतिहास
hathras news
हाथरस में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार को स्कॉर्पियो ने पीछे से मारी टक्कर, 2 की मौत
kaushambi news
कौशांबी में लापता बीएलओ का शव यमुना के टापू पर मिला! पांच दिन बाद खुला मौत का राज
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में सड़कों की धूल पर अब 'वाटर स्ट्राइक', हिंडन एयरपोर्ट रोड बनेगी हाई-टेक
Uttarakhand Politics
बूथ मैनजमेंट को लेकर छिड़ी जुबानी जंग, कांग्रेस ने खड़ी की बूथ लेवल एजेंटों की फौज
UP BJP
होली बाद यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की आहट! पंकज चौधरी की नई टीम का होगा ऐलान
Lucknow latest news
होली को लेकर सरकारी अस्पताल अलर्ट, लखनऊ में खुली रहेंगी आपात सेवाएं, OPD रहेंगी बंद
Rae Bareli News
यूपी में यहां नहीं मनाई जाती होली, शोक में डूब जाते हैं 28 गांवों के लोग
gautambuddhanagar
यमुना सिटी में एंट्री टोल हटेगा! आदेश का पालन नहीं होने पर चलेगा बुलडोजर
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में पति-पत्नी के विवाद में साले की हत्या, जीजा ने कैंची घोंपकर किया कत्ल