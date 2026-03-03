रिकॉर्ड तोड़ रही कान्हा की नगरी, होली उत्सव में अब तक 44 लाख श्रद्धालुओं ने रचा इतिहास

Mathura News: ब्रज के रंगोत्सव की दिव्यता इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. लड्डू होली से शुरू हुआ भक्ति का कारवां अब एक विशाल जनसैलाब में तब्दील हो चुका है. पुलिस प्रशासन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक मथुरा जनपद के विभिन्न होली उत्सवों में रिकॉर्ड 44 लाख श्रद्धालुओं ने शिरकत की है. इस भारी भीड़ को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस-प्रशासन ने चप्पे-चप्पे पर पहरा बैठा दिया है.

वृंदावन बना आकर्षण का केंद्र

प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा भीड़ का दबाव कान्हा की नगरी वृंदावन में देखने को मिला. वृंदावन में अकेले 27 फरवरी को 22 लाख भक्तों ने दर्शन और परिक्रमा की. बरसाना में 24 फरवरी को लड्डूमार होली में 3 लाख भक्त पहुंचे. 25 फरवरी को लठ्ठमार होली में 8 लाख श्रद्धालु पहुंचे. नंदगांव में 26 फरवरी को 2 लाख लोगों ने लठ्ठमार होली का आनंद लिया.

वीकेंड का रश

शनिवार और रविवार को मिलाकर करीब 5.5 लाख श्रद्धालु ब्रज के विभिन्न मंदिरों में नतमस्तक हुए. सफेद छतरी और दाऊजी का हुरंगा आगामी आकर्षण होगा. होली का उल्लास अभी थमा नहीं है. आने वाले दो दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं. 4 मार्च को बरसाना में श्रीजी (राधा रानी) अपनी दिव्य 'सफेद छतरी' पर विराजमान होंगी, जिसके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद है.

5 मार्च को 'दाऊजी का हुरंगा'

वहीं, 5 मार्च को बलदेव स्थित दाऊजी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध 'दाऊजी का हुरंगा' आयोजित होगा. यहां भाभी और देवरों के बीच होने वाली अनोखी होली देखने देश-विदेश से लोग पहुंचेंगे. श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. एसएसपी और जिलाधिकारी लगातार संवेदनशील इलाकों का दौरा कर रहे हैं. 4 और 5 मार्च को होने वाले आयोजनों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. रूट डायवर्जन और पार्किंग के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले भक्तों को जाम और अव्यवस्था का सामना न करना पड़े.

