लठ्ठमार होली से पहले 'फगुआ' की धूम, सखी बनकर नंदगांव पहुंचे बरसाना के हुरियारे, कान्हा की नगरी में उड़ा अबीर-गुलाल

Mathura News: ब्रज की होली का रंग अब गहराने लगा है. परंपराओं की अनूठी कड़ी में गुरुवार को लाड़ली जी की नगरी बरसाना के हुरियारे 'सखी' का स्वरूप धारण कर कान्हा के गांव नंदगांव पहुंचे. मौका था सदियों पुरानी उस परंपरा का जिसे 'फगुआ' (उपहार) मांगना कहा जाता है. जैसे ही बरसाना के इन मेहमानों ने नंदगांव की सीमा में प्रवेश किया पूरा माहौल 'राधे-राधे' और 'श्यामा-श्याम' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा.

हुरियारिनों ने किया जोरदार स्वागत

मथुरा के नंदगांव में आज एक अद्भुत नजारा देखने को मिला. बरसाना से आए हुरियारे आम पुरुष नहीं, बल्कि राधा रानी की सखियों के भाव में डूबे थे. ब्रज की इस प्राचीन संस्कृति के अनुसार, ये हुरियारे नंदभवन में फगुआ लेने पहुंचते हैं. नंदगांव की हुरियारिनों ने भी कृष्ण स्वरूप धारण कर इन सखियों का जोरदार स्वागत किया. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यह प्रेम भरी छेड़छाड़ द्वापर युग की याद दिलाती है.

रंगीली गली में रशिया गायन पर उड़े गुलाल

ऐतिहासिक नंद चौक और रंगीली चौक पर जब समाज गायन शुरू हुआ, तो हर कोई भक्ति के सागर में गोते लगाने लगा. ढोल-नगाड़ों की थाप पर 'रशिया' गायन के बीच चहुंओर गुलाल उड़ने लगा. हुरियारों और हुरियारिनों के बीच लठ्ठमार होली की प्रतीकात्मक छेड़छाड़ ने पर्यटकों का मन मोह लिया. इस दौरान हंसी-ठिठोली और प्रेम का ऐसा संगम दिखा कि देशी-विदेशी श्रद्धालु भी झूमने पर मजबूर हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

सांस्कृतिक विरासत की जीवंत मिसाल

ब्रज की यह होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है. स्थानीय जानकारों का कहना है कि फगुआ मांगने की यह परंपरा ब्रज की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है. यहां न कोई छोटा है न बड़ा, सब राधा-कृष्ण के प्रेम रंग में रंगे हैं. देर शाम तक चले इस उत्सव के बाद बरसाना के हुरियारे उपहार लेकर विदा हुए, जिससे ब्रज की होली के अगले पड़ाव का रास्ता साफ हो गया.

यह भी पढ़ें : बरसाना में 'लड्डू वर्षा' से शुरू हुई होली, मथुरा आए लाखों भक्तों ने पाया राधारानी का अद्भुत प्रसाद! कब होगी लट्ठमार होली?

यह भी पढ़ें : रंग लगाया तो पड़ेंगे लट्ठ... फिर भी हजारों लोग हर साल ब्रज में खेलते हैं लट्ठमार होली, जानें कितनी पुरानी ये परंपरा