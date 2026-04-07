OPINION: आस्था पर आघात.. कान्हा की संजोई विरासत एवं संस्कृति को खोता ब्रज मंडल!

Braj Mandal Crisis: ब्रजभूमि, जहां स्वयं श्रीकृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाओं से इस भूमि को पावन किया, यह केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि यह सनातन संस्कृति का जीवंत स्वरूप है. यमुना नदी के तट पर बसा यह ब्रज क्षेत्र अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वभर में विख्यात है.

लेकिन वर्तमान परिस्थियां ब्रज की संस्कृति पर गहरा आघात पहुंचा रही हैं. ब्रज अधिष्ठात्री यमुना का बिगड़ता स्वरूप वन भूमि गोचर भूमि पर अतिक्रमण मठ मंदिर आश्रमों पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे संतों पर अत्याचार कहीं न कहीं ब्रज के मूल संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने की और अग्रसर होते जा रहे हैं.

वृंदावन, गोकुल और बरसाना जैसे पवित्र स्थल आज भी हमारी परंपरा और आस्था के केंद्र हैं. यह विरासत केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि हमारी पहचान और अस्तित्व का आधार है. ब्रज क्षेत्र का वन्य पर्यावरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. प्राचीन काल में यहां घने वन, कुंज मठ मंदिर आश्रम और सरोवर हुआ करते थे, जो जैव विविधता अध्यात्म संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन का आधार थे. आज यही ब्रजभूमि अनेक संकटों से जूझ रही है.

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जहां कभी घने वन, कुंज और सरोवर हुआ करते थे, वहां आज कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं. ब्रज का वन्य पर्यावरण, जो कभी इसकी आत्मा हुआ करता था, आज धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है. ब्रज में हाल ही में एक बहुत बड़े वन्य क्षेत्र को रातों रात मिटा दिया गया हजारों की संख्या में वृक्ष काट दिए गए मामला एनजीटी के संज्ञान एवं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तो पहुँचा लेकिन वन्य प्रकृति संरक्षण स्थिति जस की तस रही. माफियाओं के हौसले बुलंद पर बुलंद होते रहे और ब्रज की संस्कृति एवं सभ्यता मिटती रही.

अध्यात्म संस्कृति का इतना अहित होने लगा कि बिरला मंदिर जैसे पवित्र स्थान के बगल में पुलिस चौकी के एकदम नजदीक मदिरा की दुकान और वहां पर मौजूद शराबियों द्वारा बहन बेटियों को ताकना और अभद्र व्यवहार करना सनातन संस्कृति पर कलंक साबित हो रहा है. इसी क्रम में ब्रज के महान संतों के आश्रम भी इससे अछूते नहीं रहे भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हुए कि वन्य प्रकृति को मिटाने वालों ने संतों के आश्रमों पर भी अवैध कब्जे करने शुरू कर दिये. आश्रम कब्जा कर उन्हें होटल और व्यवसायिक भवनों में परिवर्तित किया जाने लगा. भारत के दिव्य महामनीषियों में एक संत हुए ब्रह्मलीन प्रज्ञाचक्षु संत स्वामी शरणानंद जी महाराज, जिनके क्रांतिकारी प्रवचन के कायल देश के प्रथम राष्ट्रपति देश के छठे मुख्य न्यायाधीश रहे, वह मानव सेवा संघ आश्रम भी अवैध कब्जे का शिकार होने की कगार पर है.

जहां प्रशासन की लापरवाही और माफियाओं का संरक्षण ब्रज की अध्यात्म संस्कृति के लिए घातक सिद्ध होता जा रहा है. इन परिस्थियों से स्वयं संघर्ष कर रहे लेखक कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर का मत है कि हम हजारों सैकड़ों वर्षों तक इस्लामिक कट्टरपंथी शासक हुमायूं बाबर अकबर औरंगजेब आदि से अपनी धर्म संस्कृति और विरासत को बचाने में जीवन खपाते रहे. और आज हमें फिर उन्हीं हालातों से इन भूमाफियाओं से संघर्ष करना पड़ रहा है जो बहुत ही दुखद है.

आज समय है भारत के हर एक नागरिक को ब्रज की संस्कृति अध्यात्म विरासतों के संरक्षण में साथ देने का. यमुना शुद्धि वन पर्यावरण का संरक्षण साधु संतों और मठ मंदिर आश्रमों की रक्षा में आगे आने का.. ताकि हम धर्म समाज और राष्ट्र निर्माण में सुंदर समाज को पुन: स्थापित कर भारत को विश्व गुरु की ओर अग्रसर कराने में सहायक हो सकें.