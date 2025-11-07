Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2992593
Zee UP-UttarakhandMathura

सुनो! मैं शादी नहीं करूंगी...सात फेरों के बाद दुल्हन का चौंकाने वाला फैसला, सुनकर दंग रह गए लोग

Mathura News: मथुरा जिले में शादी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब द्वारचार, वरमाला के बाद जब विदाई की बारी आई तो दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया. इसके पीछे दूल्हे की स्थिति बनी. जानिए क्या है पूरा मामला.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

मथुरा/कन्हैया शर्मा: मथुरा में नंदगांव में शादी का माहौल उस समय तनाव में बदल गया, जब सात फेरों के बाद विदाई के दौरान दूल्हे को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया. दुल्हन पक्ष ने दूल्हे की ''दौरा बीमारी'' (मिर्गी या संबंधित बीमारी) की जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए विदाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद बारात को बिना दुल्हन के ही बैरंग लौटना पड़ा. दूल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष पर बारात के खर्चे के नाम पर जबरन साढ़े चार लाख रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया है.

दो बेटों की शादी में विवाद
मामला फरीदाबाद के ओगानपुर निवासी पप्पू के परिवार से जुड़ा है. पप्पू के दो बेटों की शादी नंदगांव निवासी बाबूलाल की दो बेटियों से तय हुई थी. रविवार को पप्पू धूमधाम से दोनों बेटों की बारात लेकर नंदगांव पहुंचे. शादी की सभी रस्में और सात फेरे खुशी-खुशी संपन्न हुए, लेकिन विवाद विदाई के समय शुरू हुआ.

विदाई के समय बिगड़ी तबीयत
सुबह जब बहुओं की विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी पप्पू का बड़ा बेटा दीपक चक्कर आने पर बेहोश होकर गिर पड़ा. यह देखते ही दुल्हन पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि दूल्हे को दौरा (मिर्गी) पड़ने की बीमारी है, जिसे जानबूझकर छिपाया गया. इस बात पर दुल्हन (बाबूलाल) अपनी दोनों बेटियों की विदाई न करने पर अड़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पंचायत में हुआ समझौता
मामला बिगड़ने पर गांव में पंचायत बुलाई गई. पंचायत में यह तय हुआ कि छोटी बेटी की विदाई कुछ दिन बाद कर दी जाएगी. हालांकि, दूल्हा पक्ष (पप्पू) का आरोप है कि इस दौरान दुल्हन पक्ष ने बारात के खर्चे के नाम पर उनसे साढ़े चार लाख रुपए जबरन ले लिए, लेकिन इसके बावजूद आज तक बहुओं को विदा नहीं किया गया.

थाने पहुंचा मामला
रुपए देने के बाद भी बहुओं की विदाई न होने पर पप्पू गुरुवार को थाना बरसाना पहुंचे और दोनों बहुओं की विदाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया. थाना प्रभारी निरीक्षक चेतराम शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले ही पंचायत में फैसला हो गया था. थाना प्रभारी के अनुसार, पंचायत में यह बात तय हुई है कि दुल्हन पक्ष जल्द ही लिए गए रुपए वापस करेगा और इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. पुलिस दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर मामले को निपटाने का प्रयास कर रही है.

TAGS

Mathura News

Trending news

Lakhimpur News
20 रु. की मिर्च के लिए दुकानदार बना जल्लाद! युवक को पीट-पीटकर मार डाला
Sitapur news
डिलीवरी बन गई गर्भवती की डेथ! निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप
up government news
यूपी में इन वाहनों को 2027 तक नहीं देना होगा रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क
Lucknow news
लखनऊ के चौक चौराहे के नाम को लेकर सियासी घमासान, भाजपा नेताओं में मतभेद उभरे
Mathura News
मथुरा में विदेशी पर्यटक हादसे का शिकार, इजरायली नागरिक की बाइक फिसलने से मौत
UP News
लखनऊ नंबर-1, जौनपुर ने मारी बाजी! योगी सरकार में रिकॉर्ड स्पीड से सुलझे राजस्व मामले
aligarh news
अलीगढ़ में 13 साल पुरानी नियुक्तियों के रिकॉर्ड रहस्यमयी गायब, नदारद मिलीं फाइलें
kaushambi news
ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल! प्रधान पर लगे आरोप, ग्रामीणों ने DM से की शिकायत
Amroha News
अमरोहा में भैंसे का मनाया जन्मदिन, डीजे पर थिरके ग्रामीण, पूरे गांव में छाया जलवा
Kushinagar News
नाबालिग छात्रा से हैवानियत करने वाले को उम्रकैद! 5.25 लाख का लगा जुर्माना