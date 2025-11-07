सुनो! मैं शादी नहीं करूंगी...सात फेरों के बाद दुल्हन का चौंकाने वाला फैसला, सुनकर दंग रह गए लोग

मथुरा/कन्हैया शर्मा: मथुरा में नंदगांव में शादी का माहौल उस समय तनाव में बदल गया, जब सात फेरों के बाद विदाई के दौरान दूल्हे को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया. दुल्हन पक्ष ने दूल्हे की ''दौरा बीमारी'' (मिर्गी या संबंधित बीमारी) की जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए विदाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद बारात को बिना दुल्हन के ही बैरंग लौटना पड़ा. दूल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष पर बारात के खर्चे के नाम पर जबरन साढ़े चार लाख रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया है.

दो बेटों की शादी में विवाद

मामला फरीदाबाद के ओगानपुर निवासी पप्पू के परिवार से जुड़ा है. पप्पू के दो बेटों की शादी नंदगांव निवासी बाबूलाल की दो बेटियों से तय हुई थी. रविवार को पप्पू धूमधाम से दोनों बेटों की बारात लेकर नंदगांव पहुंचे. शादी की सभी रस्में और सात फेरे खुशी-खुशी संपन्न हुए, लेकिन विवाद विदाई के समय शुरू हुआ.

विदाई के समय बिगड़ी तबीयत

सुबह जब बहुओं की विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी पप्पू का बड़ा बेटा दीपक चक्कर आने पर बेहोश होकर गिर पड़ा. यह देखते ही दुल्हन पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि दूल्हे को दौरा (मिर्गी) पड़ने की बीमारी है, जिसे जानबूझकर छिपाया गया. इस बात पर दुल्हन (बाबूलाल) अपनी दोनों बेटियों की विदाई न करने पर अड़ गया.

पंचायत में हुआ समझौता

मामला बिगड़ने पर गांव में पंचायत बुलाई गई. पंचायत में यह तय हुआ कि छोटी बेटी की विदाई कुछ दिन बाद कर दी जाएगी. हालांकि, दूल्हा पक्ष (पप्पू) का आरोप है कि इस दौरान दुल्हन पक्ष ने बारात के खर्चे के नाम पर उनसे साढ़े चार लाख रुपए जबरन ले लिए, लेकिन इसके बावजूद आज तक बहुओं को विदा नहीं किया गया.

थाने पहुंचा मामला

रुपए देने के बाद भी बहुओं की विदाई न होने पर पप्पू गुरुवार को थाना बरसाना पहुंचे और दोनों बहुओं की विदाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया. थाना प्रभारी निरीक्षक चेतराम शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले ही पंचायत में फैसला हो गया था. थाना प्रभारी के अनुसार, पंचायत में यह बात तय हुई है कि दुल्हन पक्ष जल्द ही लिए गए रुपए वापस करेगा और इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. पुलिस दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर मामले को निपटाने का प्रयास कर रही है.