Zee UP-UttarakhandMathura

मथुरा एस्केप पर बुलडोजर एक्शन तय! 261 मकान होंगे ध्वस्त, 9 सेक्टर में बंटेगा इलाका

मथुरा एस्केप नहर पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है. सिंचाई विभाग द्वारा जिला प्रशासन को सौंपी गई विस्तृत कार्ययोजना के अनुसार 1 फरवरी से 3 फरवरी 2026 तक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:06 PM IST
मथुरा न्यूज/कन्हैया लाल शर्मा : उत्तर प्रदेश के मथुरा एस्केप नहर पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है. सिंचाई विभाग द्वारा जिला प्रशासन को सौंपी गई विस्तृत कार्ययोजना के अनुसार 1 फरवरी से 3 फरवरी 2026 तक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान करीब 261 मकानों समेत सैकड़ों निर्माण बुलडोजर से ध्वस्त किए जाएंगे. कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की जा रही है.

जानें क्या है पूरी बात ?
दरअसल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए पूरे क्षेत्र को नौ सेक्टरों में बांटा गया है. प्रत्येक सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो.  पर्याप्त पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहेगा. प्रशासन का कहना है कि फोर्स की उपलब्धता रही तो रविवार से ही अभियान शुरू कर दिया जाएगा. 

3.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला अतिक्रमण
मथुरा एस्केप नहर की लगभग 3.5 किलोमीटर लंबाई में फैले अतिक्रमण को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा. नहर की मूल चौड़ाई 35 फीट थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण यह घटकर महज आठ फीट रह गई है. गणेशरा, संजय नगर सहित आसपास के इलाकों में करीब 300 मकान, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान नहर की जमीन पर बने हुए हैं.

जलनिकासी बाधित, कार्रवाई अनिवार्य
सिंचाई विभाग का कहना है कि नहर की चौड़ाई कम होने से जलनिकासी बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे बरसात के मौसम में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है. इसी कारण हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण हटाना अनिवार्य हो गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर नहर की मूल चौड़ाई बहाल की जाएगी.

भारी मशीनरी और सुरक्षा इंतजाम
ध्वस्तीकरण के लिए पोकलेन, जेसीबी, हैमर मशीन, ट्रैक्टर-ट्रॉली, कैंटर और टैंकर समेत सभी जरूरी मशीनरी जुटा ली गई है. सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस बल के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी करेंगे.सेक्टरवार कार्रवाई से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो.

2013 से न्यायालयों में लंबित मामला
यह मामला वर्ष 2013-14 से न्यायालयों में लंबित है.18 दिसंबर 2013 को हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर नहर की मूल चौड़ाई बहाल करने के आदेश दिए थे. इसके बाद 7 अप्रैल 2014 को भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए. वर्ष 2022 में नए नोटिस जारी हुए, जिन्हें चुनौती देने वाली याचिकाएं 2023 में खारिज हो गईं. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.

स्थानीय स्तर पर बढ़ी बेचैनी
ध्वस्तीकरण की तय तारीख सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में बेचैनी बढ़ गई है. जिन इलाकों में वर्षों से लोग रह रहे हैं, वहां हाल के दिनों में भी संपत्ति के सौदे और नए निर्माण सामने आए हैं. बावजूद इसके प्रशासन का रुख साफ है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई होगी और किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.

यह भी पढ़ें : कलयुगी मां या खौफनाक साजिश? 24 घंटे में दो नवजातों की मौत से कांपा फर्रुखाबाद, निजी नर्सिंग होम पर उठे सवाल
 

Mathura News

