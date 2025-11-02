Advertisement
मथुरा में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बेकाबू डग्गामार बस पलटी, कई घायल; मची चीख-पुकार

Mathura News: मथुरा में तेज रफ्तार डग्गेमार बस हादसे का शिकार हो गई. इस बस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है. घायलों को इलाज के लिए गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:04 AM IST
Mathura News
Mathura News

Bus Accident in Mathura: उत्तर प्रदेश के मथुरा में बड़ा हादसा हो गया है. शहर में शनिवार देर रात गोवर्धन दर्शन और परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार डग्गेमार बस हादसे का शिकार हो गई. जिसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. आनन-फानन में घायल यात्रियों को गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.  

डग्गेमार बस हुई हादसे का शिकार
बताया जा रहा है कि सभी यात्री गोवर्धन दर्शन परिक्रमा के लिए आए थे. तभी वह अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. इस हादसे के बाद पीड़ित यात्री ने सोशल मीडिया पर एंबुलेंस के लिए मदद मांगी. फिर घायल यात्रियों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है.

हादसे के बाद उठे ये सवाल
स्थानीय लोगों और पीड़ितों का आरोप है कि गोवर्धन पुलिस की मिलीभगत से ही परिक्रमा मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में ये अनधिकृत वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं. थाना प्रभारी गोवर्धन के प्रत्यक्ष संरक्षण में डग्गेमार गाड़ियों का संचालन हो रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ यातायात व्यवस्था बदहाल है, बल्कि श्रद्धालुओं की जान भी खतरे में है. इस गंभीर दुर्घटना ने प्रशासन को अवैध वाहनों पर नकेल कसने और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने की चुनौती दी है.

