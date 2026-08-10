/यादव आगे आएं... मथुरा में बनेगा श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान

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Mathura News: साधु संतों की ओर से मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर कारसेवा का ऐलान करने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है. इस बीच यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है. संजय निषाद ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि में कारसेवा का समर्थन किया है.
मथुरा पहुंचे संजय निषाद का बड़ा बयान
पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती के मौके पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सोमवार को अयोध्या पहुंचे. सर्किट हाउस में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए संतों की ओर से 6 दिसंबर को कारसेवा के ऐलान पर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि यदुवंशियों को आगे आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और श्रीकृष्ण जन्मभूमि को खाली कराना चाहिए.
मथुरा में भी बने श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर
संजय निषाद ने कहा कि जहां-जहां मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं, उन सभी स्थानों को खाली कराया जाना चाहिए. उन्होंने अयोध्या का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह विवादित ढांचा के स्थान पर राम मंदिर बना, उसी तरह मथुरा में भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए. उन्होंने यह भी दावा किया कि शरीयत में लिखा है कि जहां विवाद होता है, वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती.
अयोध्या सीट पर संजय निषाद की नजर?
वहीं, यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संजय निषाद ने कहा कि अयोध्या के कई विधानसभा में निषाद पार्टी का वोट है, जिसे चुनाव लड़ना है, वह उनकी पार्टी ज्वाइन करे, पार्टी उसे टिकट देगी. हालांकि, अयोध्या विधानसभा सीट पर बंटवारे में निषाद पार्टी को टिकट मिलने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए गोलमोल जवाब दिया.
चित्रगुप्त पीठ ने किया है ऐलान
बता दें कि एक दिन पहले चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम में साधु-संतों ने शंख बजाकर 6 दिसंबर को कारसेवा का औपचारिक ऐलान किया था. मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार से बड़ी संख्या में पहुंचे साधु-संतों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने की मांग की. संतों ने कहा कि विवादित ढांचा को दूर शिफ्ट किया जाए. 6 दिसंबर को साधु संतों ने कारसेवा का ऐलान किया है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास भारी फोर्स तैनात
वहीं, 6 दिसंबर को कारसेवा के ऐलान और जन्माष्टमी से पहले माहौल संवेदनशील देखते हुए मथुरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इस बीच ईदगाह की ओर जाने का प्रयास कर रहे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है.