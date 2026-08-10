/यादव आगे आएं... मथुरा में बनेगा श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान

मथुरा पहुंचे संजय निषाद का बड़ा बयान

पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती के मौके पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सोमवार को अयोध्या पहुंचे. सर्किट हाउस में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए संतों की ओर से 6 दिसंबर को कारसेवा के ऐलान पर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि यदुवंशियों को आगे आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और श्रीकृष्ण जन्मभूमि को खाली कराना चाहिए.