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यादव आगे आएं... मथुरा में बनेगा श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान

Mathura News: मथुरा पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने 6 दिसंबर को होने वाली कारसेवा का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए.

Written ByKanhaiya Lal Sharma
Published: Aug 10, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:15 PM IST
यादव आगे आएं... मथुरा में बनेगा श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान
Image Credit: Social Media

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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