मथुरा-नोहझील मार्ग पर हादसा, सड़क किनारे अलाव ताप रहे तीन लोगों को कार ने कुचला, एक की मौत, दो गंभीर

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: यूपी के मथुरा के क़स्बा सुरीर में नोहझील मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है. भारतीय स्टेट बैंक के समीप सडक किनारे अलाब ताप रहे तीन लोगों को थार सवार युवक ने कुचल दिया है. इस हादसे बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. इस हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. इस हादसे में एक की मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को लोगों के परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. गंभीर हालत में उन्हें मथुरा रेफर कर दिया गया जहाँ एक की मौत हो गई.

कहां हुआ हादसा

बताया गया कि रविवार की देर शाम करीब साढ़े सात बजे कुछ लोग अपने घर के बाहर सडक किनारे अलाव जलाकर ताप रहे थे. तभी नोहझील की तरफ से आयी एक थार गाडी ने उन्हें कुचल दिया. हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया. इस सड़क हादसे में बेनामी उम्र करीब 60 बर्ष, राजेंद्र उम्र करीब 60 वर्ष, शशि उम्र करीब 50 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टर ने उन्हें मथुरा रेफर कर दिया जहाँ बेनामी की मौत हो गयी.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना पर इलाका पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई. कार चालक और कार की पहचान के लिए पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सड़क पार करते समय और सड़क किनारे ठहरने के दौरानसावधानी बरतें. स्थानीय लोग हादसे से गहरे स्तब्ध हैं और घटना की निंदा कर रहे हैं.

क्या रखें याद?

सड़क किनारे अलाव तापते समय सुरक्षा सबसे ज़रूरी है. आप हमेशा सड़क से दूर, किसी सुरक्षित जगह पर ही अलाव जलाएं. इसके अलावा यातायात नियमों का पालन करें. तेज हवा में सावधान रहें. उड़ने वाले मलबे (जैसे टहनियाँ) पर नज़र रखें और आग बुझाने की व्यवस्था (जैसे पानी या रेत) पास रखें, ताकि किसी वाहन चालक को परेशानी न हो और आग फैलकर कोई हादसा न हो जाए.

