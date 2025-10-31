Advertisement
Mathura News: मथुरा में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, मौत

Mathura News: मथुरा में गोवर्धन मार्ग पर कल्याण करोति अस्पताल के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने कार और चालक को हिरासत में लेकर शवों को पोस्टमार्टम भेजते हुए पहचान की तलाश शुरू की है.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 31, 2025, 04:25 PM IST
Mathura News: मथुरा में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, मौत

Mathura News : उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन मार्ग स्थित कल्याण करोति अस्पताल के समीप शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी. जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और सूचना मिलते ही गोवर्धन पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई.

पहचान नहीं हो सकी मृतकों की
पुलिस ने मौके से दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और तलाशी ली, लेकिन मृतकों की जेब से कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं मिले. ऐसे में दोनों युवकों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के थानों को सूचना भेजकर पहचान की प्रक्रिया में जुट गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों युवक 25 से 30 वर्ष की आयु के आसपास दिखाई दे रहे हैं.

कार कब्जे में, चालक हिरासत में
हादसे में शामिल कार को पुलिस ने मौके से बरामद कर लिया है. कार का चालक भी पुलिस की गिरफ्त में है. प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने बताया कि अचानक सामने से बाइक आ जाने के कारण वह गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर सका. हालांकि पुलिस चालक के नशे में होने या लापरवाही की जांच भी कर रही है. दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है.

क्षेत्र में फैली सनसनी, सड़क पर लगी भीड़
हादसे के बाद बड़ी संख्या में राहगीर और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. कुछ देर तक सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई. पुलिस ने भीड़ को हटाकर यातायात को सामान्य कराया. घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा. वहीं, मृतकों की पहचान होने पर परिजनों को सूचना दी जाएगी. पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

