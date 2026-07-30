/मथुरा में 10 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, आरोपी मकान मालिक गिरफ्तार; पुलिस अधीक्षक ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

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Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर 42 वर्षीय व्यक्ति पर दस साल की मासूस बच्ची से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. जिससे बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज किया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना गोवर्धन क्षेत्र की बताई जा रही है. बता दें कि आरोपी की पहचान हरिदास (उम्र 42 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल का निवासी है. ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले दो-तीन वर्षों से गोवर्धन में अपना मकान खरीदकर रह रहा था. पीड़ित मासूम बालिका अपने परिजनों के साथ उसी के मकान में किराए पर रहती है.
महिला उपनिरीक्षक ने दर्ज किए बयान, मेडिकल परीक्षण जारी
वहीं इस घटना के जानकारी मिलने के बाद मथुरा पुलिस हरकत में आई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक महिला उपनिरीक्षक को बच्ची की काउंसलिंग और जानकारी जुटाने के लिए तैनात किया गया. पुलिस प्रशासन द्वारा बालिका का मेडिकल कराया जा रहा है.
पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया?
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चन्द्र रावत ने बताया कि इस घटना की जानकारी मिलते ही दुष्कर्म और पॉक्सो (POCSO) के तहत FIR दर्ज कराया गया है. वहीं महिला उपनिरीक्षक ने बच्ची से बातचीत कर जानकारी ली गई है और उसका मेडिकल कराया जा रहा है. स्थानीय पुलिस टीम गंभीरता से सभी तथ्यों का संकलन कर रही है. इस प्रकरण में जो भी सत्यता पाई जाएगी, मथुरा पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अत्यंत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कठोरतम कार्रवाई की तैयारी
स्थानीय पुलिस टीम मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है और सभी जरूरी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मासूमों के खिलाफ होने वाले ऐसे अपराधों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाएगी.
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