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मथुरा में 10 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, आरोपी मकान मालिक गिरफ्तार; पुलिस अधीक्षक ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

Mathura News: मथुरा जिले में 10 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

Written ByKanhaiya Lal Sharma
Published: Jul 30, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:56 PM IST
मथुरा में 10 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, आरोपी मकान मालिक गिरफ्तार; पुलिस अधीक्षक ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
Image Credit: सांकेतिक तस्‍वीर

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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