ब्रज नगरी मथुरा में होली से पहले दिखेगा ‘लाल चांद’, इतने मिनट तक लगेगा 'चंद्रग्रहण'

Chandra Grahan 2026 in Mathura Date and Time: होली से पहले साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. ऐसे में चंद्र ग्रहण की टाइमिंग और सूतक काल को लेकर असमंजस बना हुआ है. आइए जानते हैं मथुरा में चंद्र ग्रहण कब दिखेगा?. साथ ही सूतक काल कब होगा?

जानें कितने देर का लगेगा चंद्रग्रहण

खास बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के शहरों में चंद्रमा का उदय होगा, तब उस पर पहले से ही ग्रहण लगा हुआ रहेगा, जिससे इसका दृश्य और भी आकर्षक दिखाई देगा.वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार का पूर्ण चंद्रग्रहण लगभग 48 मिनट तक प्रभावी रहेगा. ग्रहण की पूरी प्रक्रिया दोपहर बाद शुरू होकर शाम तक जारी रहेगी. हालांकि भारत में इसका सबसे स्पष्ट और सुंदर दृश्य सूर्यास्त के आसपास देखने को मिलेगा.आगरा, बरेली समेत प्रदेश के कई शहरों में लोग इस खगोलीय घटना को खुले आसमान के नीचे आसानी से देख सकेंगे.

मथुरा में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण?

बरेली में चंद्रग्रहण शाम करीब 5:30 बजे से 6:46 बजे के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई देने की संभावना है.मौसम साफ रहने पर चंद्रमा का रंग हल्का लाल या तांबे जैसा नजर आएगा, जिसे आम तौर पर ‘ब्लड मून’ कहा जाता है. यह दृश्य पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरने वाली सूर्य की लाल किरणों के कारण बनता है.चंद्रग्रहण को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण या चश्मे की जरूरत नहीं होती। इसे नंगी आंखों से सुरक्षित देखा जा सकता है. लोग अपने घरों की छत, मैदान या खुले स्थान से इस अद्भुत नजारे का आनंद ले सकते हैं.

क्या है धार्मिक मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से लगभग नौ घंटे पहले सूतक काल शुरू माना जाता है. इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और पूजा-पाठ नहीं किया जाता. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान करना शुभ माना जाता है. ज्योतिष मान्यता के अनुसार सिंह राशि के जातकों को विशेष पूजा-अर्चना करने की सलाह दी गई है, जबकि अन्य राशियों पर इसका विशेष प्रभाव नहीं माना गया है.

