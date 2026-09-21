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रात के अंधेरे में उखाड़ा किसानों का धरनास्थल, छाता में पुलिस प्रशासन के एक्शन से तनाव, भारी फोर्स तैनात

Mathura News: मथुरा में छाता शुगर मिल दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर धरने दे रहे किसानों का जबरन उठाने का आरोप लगा है. पुलिस प्रशासन पर धरनास्थल पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 21, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:42 PM IST
रात के अंधेरे में उखाड़ा किसानों का धरनास्थल, छाता में पुलिस प्रशासन के एक्शन से तनाव, भारी फोर्स तैनात

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