/रात के अंधेरे में उखाड़ा किसानों का धरनास्थल, छाता में पुलिस प्रशासन के एक्शन से तनाव, भारी फोर्स तैनात

किसानों के ऐलान के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप

आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए किसानों को सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. ललित कुमार ने किसानों से स्पष्ट रूप से कहा है कि पैदल मार्च और जेल भरो आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक और अनुशासित रहेगा. रास्ते में कोई भी किसान नारेबाजी नहीं करेगा और न ही पुलिस-प्रशासन से किसी प्रकार का विवाद या बदतमीजी की जाएगी. किसान सिर पर कफन बांधकर शांति से चलेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे. किसानों के इस बड़े ऐलान के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.