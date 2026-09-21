/रात के अंधेरे में उखाड़ा किसानों का धरनास्थल, छाता में पुलिस प्रशासन के एक्शन से तनाव, भारी फोर्स तैनात

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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: छाता शुगर मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने पर प्रशासनिक कार्रवाई के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है. आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की टीम ने रात के अंधेरे में धरनास्थल पर अचानक कार्रवाई करते हुए वहां की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया और धरने को जबरन समाप्त करा दिया.
पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का विरोध
इस कार्रवाई के विरोध में किसान आंदोलनकर्ता और रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी ने एक वीडियो संदेश जारी कर पुलिस-प्रशासन के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और विरोधी शक्तियां नहीं चाहतीं कि छाता क्षेत्र के किसानों के जीवन में खुशहाली आए और शुगर मिल दोबारा चालू हो. उन्होंने कहा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे को हल करने की बजाय इसे महज एक चुनावी मुद्दा बनाए रखना चाहता है.
धरनास्थल को उखाड़ फेंकने का आरोप
रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार ने कहा कि किसानों का धरना पूरी तरह से शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में चल रहा था. इस धरने की वजह से न तो कभी सड़क का यातायात बाधित हुआ, न ही कोई हिंसक घटना घटी और न ही आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ा. किसानों की केवल एक ही प्रमुख मांग थी कि क्षेत्र के किसानों के हित में छाता शुगर मिल को तुरंत शुरू किया जाए. इसके बावजूद भारी पुलिस बल भेजकर धरनास्थल को उखाड़ फेंका गया और सामान में तोड़फोड़ की गई, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है.
जिलाधिकारी कार्यालय घेरने की तैयारी
प्रशासनिक कार्रवाई से आक्रोशित किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है. ललित कुमार ने क्षेत्र के सभी गांवों के किसानों और ग्रामीणों से एकजुट होने की अपील करते हुए घोषणा की है कि सोमवार सुबह 10 बजे हजारों की संख्या में किसान छाता शुगर मिल परिसर में एकत्र होंगे. वहां से सभी किसान मथुरा स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के लिए शांतिपूर्ण पैदल मार्च करेंगे. किसान जिलाधिकारी दफ़्तर पहुंचकर घेराव करेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल पूछते हुए सामूहिक रूप से 'जेल भरो आंदोलन' के तहत गिरफ़्तारी देंगे.
किसानों के ऐलान के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप
आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इसके लिए किसानों को सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. ललित कुमार ने किसानों से स्पष्ट रूप से कहा है कि पैदल मार्च और जेल भरो आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक और अनुशासित रहेगा. रास्ते में कोई भी किसान नारेबाजी नहीं करेगा और न ही पुलिस-प्रशासन से किसी प्रकार का विवाद या बदतमीजी की जाएगी. किसान सिर पर कफन बांधकर शांति से चलेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे. किसानों के इस बड़े ऐलान के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.