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मथुरा में 6 दिसंबर को कारसेवा का ऐलान, साधु-संतों ने तय की तारीख, जानें मौलानाओं ने क्या कहा?

Mathura News: चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी ​सच्चिदानंद महाराज के आह्वान पर मथुरा में साधु संतों ने बैठक की. इसमें 6 दिसंबर को श्रीकृष्ण जन्मभूमि में कारसेवा का ऐलान किया.

Written ByKanhaiya Lal Sharma
Published: Aug 09, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:29 PM IST
मथुरा में 6 दिसंबर को कारसेवा का ऐलान, साधु-संतों ने तय की तारीख, जानें मौलानाओं ने क्या कहा?
Image Credit: Social Media

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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