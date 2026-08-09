मथुरा में 6 दिसंबर को कारसेवा का ऐलान, साधु-संतों ने तय की तारीख, जानें मौलानाओं ने क्या कहा?

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Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम में साधु-संतों ने शंख बजाकर 6 दिसंबर को कारसेवा का औपचारिक ऐलान कर दिया है. इस दौरान मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार से बड़ी संख्या में साधु-संत मौजूद रहे. आयोजन को शिवसेना की ओर से भी समर्थन देने का दावा किया गया है.
चार मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा
मथुरा में साधु-संतों ने चार प्रमुख मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदि मुर्मू और सीजेआई सूर्यकांत को लेकर ज्ञापन सौंपा. इसमें पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की समाप्ति करने की मांग की. इसे धार्मिक न्याय में बाधा बताते हुए खत्म करने की मांग की. साथ ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी लंबित मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज सुनवाई कर त्वरित फैसले की मांग की. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ठाकुरजी को विधिवत माखन-मिश्री अर्पित करने की अनुमति मांगी गई. जन्मभूमि व शाही ईदगाह परिसर के पुरातत्व सर्वेक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग.
हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए
6 दिसंबर को कारसेवा के ऐलान और जन्माष्टमी से पहले माहौल की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इस बीच ईदगाह की ओर जाने का प्रयास कर रहे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है.
मौलानाओं ने जताई नाराजगी
संतों द्वारा 6 दिसंबर को मथुरा में कारसेवा का ऐलान करने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नाराजगी व्यक्त की है. मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि संतों ने ऐलान किया है कि 6 दिसंबर को मथुरा काशी की तरफ कारसेवा लेकर जाएंगे यह वही कारसेवा है जिसने 1992 में विवादित ढांचा को गिरा दिया था, अभी इनके इरादे अच्छे नहीं है, यह जबरदस्ती तोड़फोड़ में यकीन करते हैं.
कारसेवा पर पाबंदी लगाए सरकार
वहीं, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि संतों ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को कारसेवा करेंगे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे पूरे देश का माहौल खराब हो सकता है, मैं हुकूमत से कहूंगा कि साधु संतों के कार सेवा पर पाबंदी लगा दें. इस यात्रा का ऐलान गैर कानूनी है. वहीं, मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी के तिरंगा यात्रा का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि मैं सबसे कहूंगा कि तिरंगा यात्रा निकालें और उसमें शरीक हों.
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