मथुरा में 6 दिसंबर को कारसेवा का ऐलान, साधु-संतों ने तय की तारीख, जानें मौलानाओं ने क्या कहा?

चार मांगों को लेकर ज्ञापन ​सौंपा

मथुरा में साधु-संतों ने चार प्रमुख मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदि मुर्मू और सीजेआई सूर्यकांत को लेकर ज्ञापन सौंपा. इसमें पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की समाप्ति करने की मांग की. इसे धार्मिक न्याय में बाधा बताते हुए खत्म करने की मांग की. साथ ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी लंबित मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज सुनवाई कर त्वरित फैसले की मांग की. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ठाकुरजी को विधिवत माखन-मिश्री अर्पित करने की अनुमति मांगी गई. जन्मभूमि व शाही ईदगाह परिसर के पुरातत्व सर्वेक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग.