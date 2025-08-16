ब्रज क्षेत्र में लौटेगा द्वापर युग! एक दूसरे से जुड़ेंगे मथुरा, वृंदावन और गोकुल के धाम, सीएम योगी ने 30 हजार करोड़ के फंड का किया ऐलान
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2884241
Zee UP-UttarakhandMathura

ब्रज क्षेत्र में लौटेगा द्वापर युग! एक दूसरे से जुड़ेंगे मथुरा, वृंदावन और गोकुल के धाम, सीएम योगी ने 30 हजार करोड़ के फंड का किया ऐलान

CM Yogi Mathura Visit: जन्माष्टमी के पावन अवसर आज 16 अगस्त को सीएम योगी मथुरा-वृंदावन पहुंचे और 646 करोड़ की 118 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. खास बात यह है कि अकेले 30 हजार करोड़ मथुरा-वृंदावन, बरसाना और गोकुल धाम जैसे तीर्थ और धामों को जोड़ने के लिए खर्च किये जाएंगे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 16, 2025, 09:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रज क्षेत्र में लौटेगा द्वापर युग! एक दूसरे से जुड़ेंगे मथुरा, वृंदावन और गोकुल के धाम, सीएम योगी ने 30 हजार करोड़ के फंड का किया ऐलान

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के पंचजन्य ऑडिटोरियम से ब्रजवासियों को बड़ी सौगात दी. उन्होंने घोषणा की कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल जैसे धामों को आपस में जोड़कर ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार 30 हजार करोड़ रुपये का विशेष फंड उपलब्ध कराएगी.

द्वापर युग की धरोहरों होंगी पुनर्जीवित
सीएम योगी ने कहा कि ब्रजभूमि की पवित्र धरा द्वापर युग की गाथाओं से जुड़ी है और उनकी सरकार संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, “आज हम 5252वीं जन्माष्टमी मना रहे हैं. इस अवसर पर देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहां एकत्र हुए हैं. श्रीकृष्ण मथुरा की मिट्टी में वास करते हैं और ऐसी भक्ति संसार में कहीं और देखने को नहीं मिलती.”

"भारत की परंपराओं ने शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाया"
मुख्यमंत्री ने इस दौरान संतों का सम्मान भी किया और कहा कि भारत की आध्यात्मिक विरासत पूरी दुनिया के लिए शोध और प्रेरणा का विषय है. उन्होंने कहा कि जब भी वैश्विक संकट खड़ा हुआ है, भारत की परंपराओं ने शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाया है.

सीएम योगी ने कहा कि धर्म की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान श्रीकृष्ण का अवतार हुआ था, और उन्होंने महाभारत के रणक्षेत्र को धर्म और नीति का पाठ पढ़ाने का मंच बना दिया. उन्होंने आह्वान किया कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए समाज और सरकार मिलकर कार्य करें.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मथुरा-वृंदावन क्षेत्र की 118 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 80 परियोजनाएं (273 करोड़ रुपये) पूरी हो चुकी हैं, जबकि 38 योजनाओं (373 करोड़ रुपये) का कार्य शुरू हुआ है. इन योजनाओं में परिक्रमा मार्गों का सौंदर्यीकरण, प्रवेश द्वारों का निर्माण, ऐतिहासिक कुंडों का नवीनीकरण, भक्तों के लिए आधुनिक सुविधाएं, कनेक्टिविटी, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा प्रमुख हैं. 

बरसाना में शुरू होगी रोपवे सुविधा
उन्होंने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और प्रयागराज महाकुंभ के उदाहरण देते हुए कहा कि अब वह काम संभव हो रहे हैं, जिन्हें कभी असंभव समझा जाता था. योगी ने कहा कि बरसाना में रोपवे सुविधा बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए आशीर्वाद साबित होगी, जबकि यमुना की स्वच्छता और अविरलता पर सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है. 

सीएम योगी की इस घोषणा से स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में ब्रज क्षेत्र न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन और विकास की दृष्टि से भी एक नया स्वरूप प्राप्त करेगा.

ये भी पढ़ें: मथुरा-वृंदावन नहीं यूपी के इस शहर में है श्रीकृष्ण की देश में सबसे ऊंची मूर्ति, कई किलोमीटर दूर से हो जाते हैं दर्शन

ये भी पढ़ें: यूपी के इस शहर में बन रहा भगवान कृष्ण का सबसे ऊंचा मंदिर, बुर्ज खलीफा भी इसके आगे बौना, पूरा देखने में लगेंगे 3-4 दिन

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Latest Mathura News

Trending news

Latest Mathura News
ब्रज क्षेत्र में लौटेगा द्वापर युग! एक दूसरे से जुड़ेंगे मथुरा, वृंदावन और गोकुल
Kanpur News
पंडित बुलाया, मंत्र पढ़ा....कानपुर में पुलिस चौकी में प्रेमी जोड़े ने लिए 7 फेरे
Noida News
सॉरी बाबा...नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्र ने उठाया खौफनाक कदम
Pooja Pal
पूजा पाल के पति की कैसे हुई थी हत्‍या? गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था प्रयागराज
Ayodhya news
रामनगरी में जमीन खरीदने से पहले सावधान! 4 से 5 गुना मुनाफे का लालच देकर लगा रहे चूना
Janmashtami 2025
श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के कौन-से अवतार थे, किस ऋषि ने रखा था उनका ये नाम
Janmashtami 2025
UP के इस जिले में 31 साल बाद मनाई जाएगी जन्‍माष्‍टमी, थानों में लौटेगी पुरानी परंपरा
Hardoi News
देवर-भाभी के बीच छिड़ा महासंग्राम, जमकर हुई मारपीट, गुस्साई बहू ने सास को पीटा
Janmashtami 2025
कितने साल पहले मथुरा में हुआ था भगवान श्रीकृष्ण का जन्म.. जानें कान्हा की उम्र!
Birthday Party Dispute
मेरठ में डीजे पर 'खूनी संग्राम', बेटी की बर्थडे पार्टी में पिता की बेरहमी से हत्या
;