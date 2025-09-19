जॉब क्रिएटर बनो , न कि जॉब सीकर, मथुरा में सीएम योगी ने दिया युवाओं को स्वदेशी अपनाने का मंत्र

Mathura News/Kanhaiya Lal Sharma: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के दूसरे दिन मथुरा पहुंचे.यहां उन्होंने विराट युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए ‘‘वोकल फॉर लोकल’’ और स्वदेशी के मंत्र को अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भारतीय उत्पादों का उपयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दें.

त्योहारों पर स्वदेशी उपहार देने की अपील

सीएम योगी ने कहा कि आने वाले शारदीय नवरात्र और विजयादशमी जैसे त्योहारों पर लोग विदेशी सामान की बजाय स्वदेशी उपहार दें. उन्होंने चेताया कि विदेशी उत्पाद खरीदने से भारत का पैसा बाहर चला जाता है और उसका उपयोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र व आतंकवाद को बढ़ाने में हो सकता ह. वहीं, स्वदेशी उत्पाद लेने से पैसा सीधे भारतीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों के पास जाता है, जिससे देश के विकास को गति मिलती है.

एक जनपद एक उत्पाद’ और स्टार्टअप्स की अहमियत

मुख्यमंत्री ने ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ (ODOP) योजना की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक इकाइयाँ इस योजना के तहत कार्य कर रही हैं. इससे लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है. उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स केवल आईटी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पंडित दीनदयाल धाम में गो-आधारित उत्पाद तैयार करना भी एक स्टार्टअप का उदाहरण है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत की अर्थव्यवस्था और युवाओं की भूमिका

सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है. सन 1800 तक भारत का विश्व जीडीपी में हिस्सा 25% से अधिक था, लेकिन विदेशी शासन ने उद्योग और कृषि को बर्बाद कर दिया. आज भारत फिर से अपनी विकास यात्रा की ओर अग्रसर है.

उन्होंने युवाओं से कहा कि वे सिर्फ नौकरी खोजने वाले न बनें, बल्कि ‘‘जॉब क्रिएटर’’ बनकर देश की प्रगति में योगदान दें। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा.

वोकल फॉर लोकल बना प्रेरणा मॉडल

अपने संबोधन के अंत में सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत में जो बदलाव आया है, वह ‘‘वोकल फॉर लोकल’’ और स्वदेशी के मंत्र का परिणाम है. आज यह मॉडल पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी के इस जिले में बन रहा 12 खंभों पर फ्लाईओवर, एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ लगाएंगे वाहन, जाम से मिलेगा छुटकारा

