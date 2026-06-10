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'टक्कर मारकर कुचलने की कोशिश', फिर भी डटे रहे गोरक्षक; 5 गोवंशों को मिला जीवनदान

Mathura News: मथुरा के कोसीकलां में गोरक्षकों और गो-तस्करों के बीच हाईवे पर हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 गोवंशों को मुक्त कराया.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 10, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:25 PM IST
'टक्कर मारकर कुचलने की कोशिश', फिर भी डटे रहे गोरक्षक; 5 गोवंशों को मिला जीवनदान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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