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Mathura News: मथुरा के थाना कोसीकलां इलाके में बुधवार तड़के गो-तस्करों और गोरक्षकों के बीच फिल्मी स्टाइल में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. हाईवे पर आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही एक संदिग्ध पिकअप गाड़ी का जब गोरक्षकों ने पीछा किया, तो तस्करों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से टक्कर मार दी. इतना ही नहीं, तस्करों को एस्कॉर्ट कर रही सेंट्रो कार ने भी बैक गियर में गाड़ी दौड़ाकर गौ रक्षकों ओर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया. लेकिन तस्करों के हौसले पस्त हो गए. गौ रक्षकों ने घेराबंदी कर तीन गो-तस्करों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. जबकि उनके कब्जे से बेरहमी से बांधकर सब्जी के निचे छुपाकर ले जाए जा रहे 5 गोवंशों को सुरक्षित मुक्त कराया गया है.
कट पर धीमी हुई रफ्तार, तो गहराया शक
जानकारी के अनुसार, बुधवार तड़के करीब 4 बजे गोरक्षक अपने साथियों के साथ हाईवे पर जैत के पास सुनरख कट पर मौजूद थे. इसी दौरान आगरा की तरफ से आ रही एक पिकअप गाड़ी (RJ14GT3425) कट होने के कारण थोड़ी धीमी हुई. गाड़ी में गोवंश लदे होने की आशंका पर गोरक्षकों ने उसे रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर ने रफ्तार और बढ़ा दी. शक पक्का होने पर गोरक्षकों ने अपनी प्राइवेट गाड़ी से उसका पीछा शुरू किया और तुरंत पुलिस मुख्यालय को इसकी सूचना दी.
सुरक्षा बम्पर ने बचाई जान, सेंट्रो से किया हमला
तस्करों ने पीछा कर रहे गोरक्षकों को छाता के पास जान से मारने की नीयत से जोरदार टक्कर मारी, लेकिन गाड़ी में सुरक्षा बम्पर होने के कारण वे बाल-बाल बच गए. इसी बीच कोसी-छाता के बीच पिकअप का टायर फट गया. आगे चल रही तस्करों की एस्कॉर्ट सेंट्रो कार (DL10LA9548) के चालक ने गोरक्षकों को पीछे और सामने कोसी रेस्टोरेंट के पास खड़ी पुलिस को देख लिया. खुद को घिरता देख सेंट्रो कार चालक ने गाड़ी को बैक गियर में डालकर गोरक्षकों पर दोबारा जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी गाड़ी खुद पिकअप से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई.
चलती गाड़ी से कूदे तस्कर, पुलिस ने दबोचा
घबराहट में पिकअप से दो तस्कर चलती गाड़ी से ही कूद गए, जिससे वे चोटिल होकर मौके पर ही गिर पड़े. वहीं सेंट्रो कार सवार भी गाड़ी छोड़कर भागने लगे, जिसमें से एक आरोपी पत्थर से टकराकर गिर गया. इसी बीच सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुँच गया. गौ रक्षकों ने घेराबंदी कर मौके से तीन आरोपियों को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.
पकड़े गए आरोपियों की पहचान
रहीम पुत्र सब्बीर (निवासी: बोतलगंज, थाना पिपलीया मण्डी, जिला मन्दसौर) - पिकअप चालक, नियाजू पुत्र सकूर (निवासी: बोतलगंज, थाना पिपलीया मण्डी, जिला मन्दसौर), तालिम पुत्र सद्दीक (निवासी: मडाई, थाना उटावड, पलवल, हरियाणा) - सेंट्रो कार चालक,
आगरा के जंगलों से नूंह-मेवात ले जा रहे थे गोवंश
पुलिस की मौजूदगी में जब पिकअप की तलाशी ली गई, तो उसमें क्रूरता पूर्वक बांधकर रखे गए कुल पांच गोवंश बरामद हुए, जिन्हें तुरंत रस्सियां खोलकर मुक्त कराया गया. पूछताछ में पकड़े गए तस्करों ने कुबूल किया कि वे इन गायों को आगरा के जंगलों से पकड़कर लाए थे और इन्हें कटान के लिए नूंह मेवात (हरियाणा) में अनीश (निवासी: अलीमेव, थाना बहीन, जिला पलवल) के पास ले जा रहे थे. पुलिस के अनुसार, यह एक संगठित गिरोह है जो लगातार गो-तस्करी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. घायल तस्करों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
श्रेयस सदस्य, भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड यूपी ने बताया कि जनपद में गौ तस्कर सक्रिय है, इसी सूचना पर हमने आज गौ तस्करों का पीछा किया जिसमें तस्करों ने हम पर जानलेवा हमला किया.हमने 3 तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है 5 गौवंशो को मुक्त कराया है. इस दौरान श्रेयस हिन्दू ,शैलेन्द्र हिन्दू ,पवन हिन्दू, पवन बैंसला,राम शर्मा मौजूद रहे.