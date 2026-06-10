आगरा के जंगलों से नूंह-मेवात ले जा रहे थे गोवंश

पुलिस की मौजूदगी में जब पिकअप की तलाशी ली गई, तो उसमें क्रूरता पूर्वक बांधकर रखे गए कुल पांच गोवंश बरामद हुए, जिन्हें तुरंत रस्सियां खोलकर मुक्त कराया गया. पूछताछ में पकड़े गए तस्करों ने कुबूल किया कि वे इन गायों को आगरा के जंगलों से पकड़कर लाए थे और इन्हें कटान के लिए नूंह मेवात (हरियाणा) में अनीश (निवासी: अलीमेव, थाना बहीन, जिला पलवल) के पास ले जा रहे थे. पुलिस के अनुसार, यह एक संगठित गिरोह है जो लगातार गो-तस्करी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. घायल तस्करों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.