प्रेमानंद महाराज के दरबार में फिर पहुंचे विराट-अनुष्का, माथा टेक लिया आशीर्वाद

Premanand Ji Maharaj News/कन्हैया लाल शर्मा: क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा इन दिनों आध्यात्मिक रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. दोनों हाल ही में वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए. आश्रम में सादगी भरे अंदाज में बैठकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और सत्संग में भाग लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहीं.

विराट और अनुष्का मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम पहुंचे. दोनों ने गुरु महाराज को प्रणाम किया और एकांत वार्ता में शामिल हुए. आश्रम परिसर में दोनों काफी देर तक हाथ जोड़कर बैठे रहे. इस दौरान फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, हालांकि उनका पूरा कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था.

26 दिसंबर 2025 को इस दंपति ने स्वामी प्रेमानंद महाराज से वैष्णव परंपरा के अनुसार दीक्षा ग्रहण की थी. उन्होंने कंठी माला धारण कर संत को अपना गुरु स्वीकार किया. तुलसी की माला पहनकर दोनों अपनी आस्था सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर चुके हैं. इससे पहले भी वे कई बार आश्रम जाकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आशीर्वाद ले चुके हैं.

वर्ष 2023 से ही दोनों का वृंदावन आना-जाना जारी है. 4 जनवरी 2023 को पहली बार दर्शन के लिए पहुंचे थे, जब विराट अपने करियर के कठिन दौर से गुजर रहे थे. इसके बाद जनवरी 2025 और दिसंबर 2025 में भी उन्होंने गुरु का आशीर्वाद लिया. उनकी यह यात्रा निजी और आस्था से जुड़ी मानी जाती है.

माना जाता है कि आध्यात्मिक जुड़ाव ने विराट को मानसिक मजबूती दी. खराब फॉर्म से जूझने के बाद उन्होंने दमदार वापसी की और आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. फैंस इसे उनकी मेहनत के साथ-साथ आध्यात्मिक ऊर्जा और गुरु आशीर्वाद से भी जोड़कर देख रहे हैं.

