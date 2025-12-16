नौकरी में भक्ति के लिए कैसे निकालें समय? प्रेमानंद महाराज ने दिया मूलमंत्र; विराट ने अनुष्का के साथ पूछा था सवाल

दीपेश कुमार/मथुरा: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक बार फिर मथुरा-वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे. प्रेमानंद महाराज से उनकी मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों प्रेमानंद महाराज के आगे हाथ जोड़े हुए हैं, अनुष्का ने महाराज जी से ऐसा सवाल किया है, कि जिसे पूछते हुए भक्ति भाव से आत्म विभोर होकर उनकी आंखें डबडबा गई.

अनुष्का और विराट पूछते हैं कि अगर कोई अपनी नौकरी और बिजनेस में ज्यादा बिजी रहता है कि ऐसे में भक्ति के लिए और भगवान की पूजा के लिए समय कैसे निकालें.

इस सवाल के जवाब में प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, "अपने कार्यक्षेत्र को भी भगवान की सेवा समझिये.गंभीर भाव से रहिये, विनम्र रहिये, अपने प्रभु अपने परमात्मा जिसने हमें बनाया है. उसका स्मरण करें. "

महाराज जी कहते हैं कि आपको सुख की प्राप्ति और दूख के निवारण का प्रयास नहीं करना है. बस कोशिश करनी है तो भगवान की प्राप्ति की कोशिश करनी है.

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, "भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं जो मेरा चिंतन करता है. उसके योग और क्षेम का वहन में खुद करता हूं. योग का अर्थ जो हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना है. और जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा करना को ही क्षेम कहते हैं."

"ठाकुर जी सचिदानन्द हैं. वो जो कहते हैं वो करते भी हैं. भक्त बस मेरा नाम ले, मेरा चिंतन करे, बाकी उसके दुख दर्द में सब हर लूंगा. "

महाराज प्रेमानंद जी आगे कहते हैं कि अगर आपको कुछ प्राप्त है तो उस पर अहंकार न करें, क्योंकि संसार में जो भी कुछ हो रहा है जो भी कुछ किसी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है. और जो अहंकार करता है उसका नाश निश्चित है. इस पर प्रेमानंद जी महाराज लंका के राजा रावण का उदाहरण देते हैं.

