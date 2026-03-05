बलदेव में बरसे लाठ-कोड़े, गोपियों ने फाड़े हुरियारों के कपड़े, 437 साल पुरानी परंपरा

Mathura Kapda Faad Holi: ब्रज की होली के विविध रंगों में सबसे अनूठा और रौद्र-प्रेम का प्रतीक 'दाऊजी का हुरंगा' गुरुवार को बलदेव कस्बे में पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया. भगवान बलराम (दाऊजी महाराज) के आंगन में आयोजित इस 'कपड़ा फाड़ होली' को देखने के लिए देश-विदेशी के हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. 'हुरंगा' के दौरान समूचा मंदिर परिसर अबीर-गुलाल के बादलों और भक्ति के उल्लास में सराबोर नजर आया.

गोपियों ने फाड़े हुरियारों के कपड़े

बलदेव के इस ऐतिहासिक हुरंगा की खासियत यह है कि यहां महिलाएं (गोपियां) और पुरुष (हुरियारे) एक-दूसरे के साथ पारंपरिक तरीके से होली खेलते हैं. हंसी-ठिठोली और समाज गायन के बीच जैसे ही हुरंगा शुरू हुआ, हुरियारों ने गोपियों पर बाल्टियों भरकर रंग डालना शुरू किया. इसके जवाब में गोपियों ने हुरियारों के कुर्ते और कपड़े फाड़कर उनके 'कोड़े' (पोतना) बनाए और उन्हें रंग में भिगोकर हुरियारों पर बरसाना शुरू कर दिया.

दाऊजी के जयकारों से गूंजा मंदिर

जैसे-जैसे हुरंगा परवान चढ़ा, मंदिर के चौक में रंगों का तालाब बन गया. हुरियारे अपने फटे हुए कपड़ों को हवा में लहराते हुए 'बलदाऊ जी महाराज की जय' के नारे लगा रहे थे. मान्यता है कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण और दाऊजी महाराज ने अपनी गोपियों के साथ इसी प्रकार होली खेली थी, जिसे आज भी परंपरा के रूप में जीवित रखा गया है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

हजारों की भीड़ और विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई. मंदिर के सेवायतों और स्थानीय ब्रजवासियों ने आने वाले मेहमानों का स्वागत किया.

कौतूहल का केंद्र बना 'कपड़ा फाड़' उत्सव

हुरंगा देखने आए पर्यटकों के लिए यह दृश्य कौतूहल और रोमांच से भरा था. जहां एक ओर मार पड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर चेहरों पर अद्भुत मुस्कान और भक्ति का भाव था. शाम तक चलने वाले इस आयोजन के बाद सभी ने दाऊजी महाराज की विशेष आरती में भाग लिया.

