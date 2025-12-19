Advertisement
हत्या या सुसाइड! मथुरा में नहर से मिला युवक का शव, आरोपी साथी फरार

Mathura News: मथुरा जिले  में आज सुबह यानी शुक्रवार को  उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने नहर में एक युवक का शव उतराता हुआ देखा. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:26 PM IST
Mathura News
Mathura News

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक चौका देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर नहर गांव वालों ने एक शव को उतराते हुए देखा. बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत गांव उसपार की बताई जा रही है.  जहां पर एक 28 वर्षीय युवक का शव नहर के पानी में तैरता हुआ मिला. मृतक की पहचान मुकेश पुत्र वेदो के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?
स्थानीय ग्रामीणों ने आज सुबह नहर की पटरी के पास पानी में एक शव को उतराते हुए देखा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. मौके पर सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा, थाना हाईवे पुलिस और मंडी चौकी का भारी पुलिस बल पहुंच गया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

संदिग्ध साथी फरार, तलाश जारी
क्षेत्राधिकारी (सीओ) श्वेता वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक मुकेश को कल शाम गांव के ही एक व्यक्ति धर्मेंद्र के साथ देखा गया था. वारदात के बाद से धर्मेंद्र मौके से फरार है, जिससे उस पर हत्या का गहरा संदेह जताया जा रहा है. मुकेश कल शाम धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ था. फिलहाल धर्मेंद्र फरार है और पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया जाएगा.

परिजनों में कोहराम
मुकेश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई है. पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए मृतक के कॉल डिटेल्स और आपसी रंजिश के पहलुओं की भी जांच कर रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी. 

