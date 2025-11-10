दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कान्हा नगरी में हाई अलर्ट, बांके बिहारी मंदिर के बाहर भारी फोर्स तैनात

Delhi Blast Mathura Alert: दिल्ली ब्लास्ट के बाद मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मथुरा के बांके बिहारी मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर के बाहर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है. मथुरा आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है. सादे ड्रेस में पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं.

शाम 6:45 बजे चलती कार में हुआ धमाका

बता दें कि दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास शाम करीब 6:45 बजे एक चलती कार में अचानक तेज धमाका हो गया. इसके बाद तीन गाड़ियों में आग लग गई. धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. आसपास अफरातफरी मच गई.

राम मंदिर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा

यूपी की सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है. लखनऊ और अयोध्या में संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है. हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पुलिस कर्मी पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

बम स्क्वायड की टीम सड़क पर उतरी

मथुरा में भी बम स्क्वायड की टीम सड़क पर उतर गई है. मथुरा में बाहर से आने वाली गाड़ियों को चेकिंग की जा रही है. हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है. बता दें कि खबर लिखने तक दिल्ली ब्लास्ट में मरने वाली की संख्या बढ़ कर 13 बताई जा रही है. 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लास्ट की जानकारी दी है.

