Mathura News: 6 दिसंबर को मथुरा जाएंगे देवकीनंदन महाराज, कृष्ण जन्मभूमि का करेंगे दर्शन; जानें क्यों आई बाबरी विध्वंस की याद?

Devkinandan Thakur Maharaj News: मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज 6 दिसंबर को मथुरा जाने वाले हैं. जहां वह श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे. महाराज के ऐलान के बाद धार्मिक और राजनीतिक जगत में हलचल तेज हो गई है. जानिए क्या है पूरा मामला?
Trending Photos
Devkinandan Thakur Maharaj News: मथुरा- श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के प्रमुख याचिकाकर्ता और मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने 6 दिसंबर को मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए जाने की घोषणा की है. यह बयान उस वक्त आया है, जब देशभर में धार्मिक और राजनीतिक हलचल तेज है.
देवकीनंदन महाराज का बड़ा ऐलान
अपने बयान में महाराज ने कहा कि मैं भी 6 दिसंबर को प्लान कर रहा हूं कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए जाएं और अभी प्लान चल रहा है. लोगों के साथ चर्चा हो रही है. अगर मैं मथुरा में रहा तो मैं जन्मभूमि दर्शन करूंगा. जैसे ही कथावाचक का यह बयान आया, वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई. आपको बता दें, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया था. इसी मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक विधायक ने हाल में पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कहकर विवाद खड़ा किया है.
धार्मिक और राजनीतिक जगत में हलचल
देवकीनंदन महाराज का यह बयान मथुरा में धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह से अहम माना जा रहा है. इस वक्त महाराज खुद श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक याचिकाकर्ता हैं और उनका 6 दिसंबर को दर्शन का ऐलान इस मामले में उनकी सक्रियता को दर्शाता है. जानकारों का कहना है कि महाराज का यह कदम एक ओर जहां धार्मिक भावनाओं को केंद्रित करता है, तो वहीं दूसरी ओर इस तारीख के इर्द-गिर्द पनप रहे विवादों और राजनीतिक बयानों के बीच एक स्पष्ट संदेश भी देता है.
कौन-कौन जाएगा उनके साथ?
उधर, इस तारीख को लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी संभावित भीड़ और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. महाराज के अनुयायी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. वहीं इस कार्यक्रम में जुड़ने की तैयारी में कई सनातन संगठन हैं. हालांकि, देवकीनंदन महाराज बयान के बाद अब उनके साथ कौन-कौन दर्शन के लिए जाएगा और उनका विस्तृत कार्यक्रम क्या रहेगा, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं.
यह भी पढ़ें: इस छोटे से गांव में पड़ती है सूरज की पहली किरण.. जानिये यूपी का कौन-सा जिला सबसे पहले जागता है?