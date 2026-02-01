Advertisement
Mathura

मथुरा: कोसी कलां स्टेशन पर श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, महाराष्ट्र से 40 लोगों के साथ आया था ब्रज दर्शन करने

मुंबई से मथुरा-वृंदावन दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के जत्थे में उस समय चीख-पुकार मच गई, जब ट्रेन में एक श्रद्धालु की तबीयत अचानक खराब हो गई. कोसी कलां रेलवे स्टेशन पर आनन-फानन में मरीज को उतारा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:17 AM IST
Mathura News
Mathura News

मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा: मुंबई से मथुरा-वृंदावन दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के जत्थे में उस समय चीख-पुकार मच गई, जब ट्रेन में एक श्रद्धालु की तबीयत अचानक खराब हो गई. कोसी कलां रेलवे स्टेशन पर आनन-फानन में मरीज को उतारा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने मौत की वजह साइलेंट अटैक (तीव्र हृदय घात) बताया है.

ट्रेन में उठा सीने में तेज दर्द
जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 40 श्रद्धालुओं का एक दल ब्रज धाम की यात्रा पर निकला था. सभी यात्री भक्ति भाव के साथ मथुरा की ओर बढ़ रहे थे. जैसे ही ट्रेन कोसी कलां स्टेशन के पास पहुंची, तभी दल के एक सदस्य के सीने में अचानक तेज दर्द उठा. इससे पहले कि साथी कुछ समझ पाते, श्रद्धालु बेहोश होकर गिर पड़ा. GRP और RPF ने दिखाई तत्परता यात्रियों द्वारा सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन अलर्ट हो गया. 

डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया
स्टेशन मास्टर ने तुरंत जीआरपी (GRP) और आरपीएफ (RPF) को सूचित किया. ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही जवानों ने तत्परता दिखाते हुए मरीज को कोच से बाहर निकाला. स्टेशन पर पहले से ही एम्बुलेंस तैनात कर दी गई थी, जिससे उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. 

डॉक्टरों ने क्या कहा?
सीएचसी कोसी कलां के डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद श्रद्धालु को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों का कहना है कि अटैक इतना तीव्र था कि मरीज को संभलने का मौका ही नहीं मिला और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी. साथियों में शोक की लहर हंसी-खुशी यात्रा पर निकले 40 सदस्यों के इस जत्थे में इस घटना के बाद मातम पसरा है. साथी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय पुलिस कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है और मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. 

