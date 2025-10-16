बांके बिहारी के चरणों में श्रद्धालु ने तोड़ा अंतिम सांस, अचानक मुंह के बल धड़ाम से गिरा, नजारा देख हक्के-बक्के रह गए लोग!

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा: वृंदावन स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में बुधवार यानी 15 अक्टूबर को दर्शन के बाद एक श्रद्धालु की अचानक गिरे और उनकी मौत हो गई. इस नजारा को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग कांप उठे. वहीं मृतक की पहचान मेरठ निवासी 56 वर्षीय कृपाल सिंह के रूप में हुई है.

कब की है ये घटना?

जानकारी के अनुसार, कृपाल सिंह अपने परिवार और लगभग 50 रिश्तेदारों व मित्रों के साथ बस से वृंदावन पहुंचे थे. शाम करीब 6 बजे, मंदिर के गेट नंबर-4 से दर्शन कर बाहर निकलते समय उनके कंधे पर भतीजा बैठा था. इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और वे गिर पड़े. और फिर कभी नहीं उठ सके.

हार्ट अटैक से हुई मौत

मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें नजदीकी मायावती अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने बताया कि कृपाल सिंह को पहले से ही सांस लेने में परेशानी रहती थी और उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है. मेडिकल जांच में भी हृदय गति रुकने को ही मौत का कारण बताया गया.

आवश्यक औपचारिकताओं के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया, जिसे मेरठ ले जाया गया है. मंदिर प्रशासन ने दिवंगत श्रद्धालु के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है. घटना के बाद भी मंदिर में दर्शन की व्यवस्था सामान्य रूप से जारी रही.

