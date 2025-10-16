Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2963725
Zee UP-UttarakhandMathura

बांके बिहारी के चरणों में श्रद्धालु ने तोड़ा अंतिम सांस, अचानक मुंह के बल धड़ाम से गिरा, नजारा देख हक्के-बक्के रह गए लोग!

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर श्री बांके बिहारी मंदिर में एक अचानक श्रद्धालु गिरा फिर कभी नहीं उठ सका. जब उसकी मौत की वजह सामने आई तो सब लोग सन्न रह गए. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Mathura News/कन्हैया लाल शर्मा:  वृंदावन स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में बुधवार यानी 15 अक्टूबर को दर्शन के बाद एक श्रद्धालु की अचानक गिरे और उनकी मौत हो गई.  इस नजारा को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग कांप उठे. वहीं मृतक की पहचान मेरठ निवासी 56 वर्षीय कृपाल सिंह के रूप में हुई है.

कब की है ये घटना?
जानकारी के अनुसार, कृपाल सिंह अपने परिवार और लगभग 50 रिश्तेदारों व मित्रों के साथ बस से वृंदावन पहुंचे थे. शाम करीब 6 बजे, मंदिर के गेट नंबर-4 से दर्शन कर बाहर निकलते समय उनके कंधे पर भतीजा बैठा था. इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और वे गिर पड़े. और फिर कभी नहीं उठ सके. 

हार्ट अटैक से हुई मौत
मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें नजदीकी मायावती अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.   परिजनों ने बताया कि कृपाल सिंह को पहले से ही सांस लेने में परेशानी रहती थी और उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है. मेडिकल जांच में भी हृदय गति रुकने को ही मौत का कारण बताया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

आवश्यक औपचारिकताओं के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया, जिसे मेरठ ले जाया गया है. मंदिर प्रशासन ने दिवंगत श्रद्धालु के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है. घटना के बाद भी मंदिर में दर्शन की व्यवस्था सामान्य रूप से जारी रही. 

और पढे़ं:  सास का नहाते समय वीडियो बनाकर खेला अवैध संबंध का खेल,  फिर दामाद बना खौफनाक साजिश का शिकार
 

TAGS

Mathura News

Trending news

Mathura News
बांके बिहारी के चरणों में श्रद्धालु ने तोड़ा अंतिम सांस, मुंह के बल धड़ाम से गिरा
UP panchayat election
बीजेपी की ये चाल विपक्ष को करेगी चारों खाने चित्त! मिशन 2027 के लिए बनाई खास रणनीति
IT Raid in Sambhal
UP के इस जिले में IT की सबसे बड़ी रेड, मीट कारोबारी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी
premanand ji maharaj
ऐसे दीजिए कृपा की छांव...महाराज के स्वास्थ्य को लेकर SP ऑफिस के बाहर लगी ये होर्डिंग
Uttarakhand Winter Alert
उत्तराखंड में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड! चमोली समेत इन जिलों में होगी झमाझम बारिश
Sultanpur
'मुस्लिम कलाकारों के हाथों से निकलती है ढोलक की गूंज...' गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल
up police
UP Police की छुट्टियां रद्द, धनतेरस-दिवाली और छठ को लेकर डीजीपी का बड़ा फैसला
ghazipur news
दीपावली से पहले गाजीपुर में बड़ी कार्रवाई, 9 लाख का मिलावटी घी और मिठाई जब्त
PM Ujjawalla Yojna
UP के गरीब परिवारों को CM योगी का तोहफा, इस सरकारी योजना के पैसे खाते में डाले
Festival Special train
हरिद्वार से साबरमती के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, दिवाली, छठ पर रेलवे का तोहफा