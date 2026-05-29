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पत्नी गिड़गिड़ाती रही, बच्चे रोते रहे… बरसाना में श्रद्धालु पर टूटी गार्ड्स की बेरहमी

Mathura News:  मथुरा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यहां रोप-वे परिसर में तैनात निजी सुरक्षाकर्मियों (गार्ड्स) ने एक श्रद्धालु परिवार पर लाठियां और घूंसे बरसा दिए.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 29, 2026, 02:33 PM IST
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Devotees brutally beaten by guards
Devotees brutally beaten by guards

मथुरा/कन्हैया लाल शर्मा: राधारानी की लाडली नगरी बरसाना से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां रोप-वे परिसर में तैनात निजी सुरक्षाकर्मियों (गार्ड्स) ने एक श्रद्धालु परिवार पर लाठियां और घूंसे बरसा दिए. सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा फैलते ही हड़कंप मच गया है. मारपीट के दौरान पीड़ित के मासूम बच्चे गार्ड्स के आगे रोते हुए पिता को छोड़ने की भीख मांगते रहे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों का दिल नहीं पसीजा.

गिड़गिड़ाती रही पत्नी, बच्चों के सामने पिता को लहूलुहान किया
मिली जानकारी के अनुसार, एक परिवार राधारानी के दर्शन के लिए बरसाना आया था. इस दौरान रोप-वे स्टेशन पर किसी बात को लेकर सुरक्षाकर्मियों और श्रद्धालु के बीच बहस हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कई गार्ड्स ने मिलकर श्रद्धालु को घेर लिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

इस हिंसक झड़प में पीड़ित व्यक्ति के हाथ में गंभीर चोट आई है और वह लहूलुहान हो गया. घटना के दौरान मौजूद पीड़ित की पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए सुरक्षाकर्मियों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही. वहीं, उनके छोटे-छोटे बच्चे बुरी तरह सहम गए और रोते हुए अपने पिता के लिए रहम की भीख मांगते रहे. लेकिन वर्दी के रौब में चूर गार्ड्स लगातार लाठियां बरसाते रहे.

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टिकट फटने को लेकर हुआ था विवाद
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया. विवाद के कारणों की जानकारी देते हुए बरसाना थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि श्रद्धालु परिवार के बच्चे से रोप-वे की टिकट फट गई थी. जब रोप-वे पर मौजूद चेकिंग स्टाफ और गार्ड्स ने उनसे टिकट मांगी, तो फटी टिकट को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. इसके बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई. 

जांच में जुटी पुलिस
थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों और वायरल फुटेज के आधार पर आरोपी सुरक्षाकर्मियों की पहचान की जा रही है. कानून को हाथ में लेने वाले और श्रद्धालुओं के साथ इस तरह का हिंसक व्यवहार करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस घटना पर भारी आक्रोश जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. 

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