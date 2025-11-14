Advertisement
धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा का आठवां दिन, जगह-जगह पर हुआ भव्य स्वागत

Dhirendra Shastri Padyatra: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकल जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आठवें दिन भी जगह-जगह पर भव्य स्वागत किया गया. आठवीं दिन कोसीकला की मंडी से यह सनातन पदयात्रा शुरू हुई टोकरी 15 किलोमीटर आगे चलकर पड़ाव तक पहुंची.

 

Sanatan Hindu Ekta Padyatra (कन्हैया शर्मा): धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकल जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आठवें दिन भी जगह-जगह पर भव्य स्वागत किया गया. आठवीं दिन कोसीकला की मंडी से यह सनातन पदयात्रा शुरू हुई टोकरी 15 किलोमीटर आगे चलकर पड़ाव तक पहुंची. सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में आम लोगों से लेकर खास लोगों तक मौजूद रहे. छत्रपति यात्रा में कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद रही जिनमें मुख्यत राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने पहुंचे.

दिल्ली से मथुरा तक निकल रही पदयात्रा
दिल्ली से मथुरा तक निकल जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तबीयत भी खराब हुई. डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की पूर्व में भी सलाह दी है, लेकिन सनातन प्रेमियों के जोश को देखकर ना तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पर पर यात्रा में रुके हैं और ना ही सनातन यात्रा में चल रहे सनातन प्रेमियों के. नेशनल हाईवे पर यात्रा के दौरान गांव अजीजपुर के समीप धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वास्थ्य में नरमी देखने को मिली और वह कई जगह यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे पर ही लेट गए. यात्रा में चल रहे महंत राजू दास, बद्रीनाथ वाले महाराज बाल योगेश्वर दास, व अन्य लोग उन पर हवा करते दिखाई दिए.

क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री?
पदयात्रा के दौरान बातचीत में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सामाजिक समरता हिन्दू एकता के लिए आज आठवां दिन है. 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की पदयात्रा है. देश में छुआछूत भेदभाव खत्म करने की पदयात्रा है. लाखों हिंदू एकजुट होकर इसका स्वागत कर रहे हैं. विचारों को अपने मन में संकल्प के रूप में लेकर जा रहे हैं.

दिल्ली घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
दिल्ली की घटना को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है, दंगाई आतंकी मजहबी कौम के बहुत लोग हैं, हम सनातनी लोग नारियल फोड़ते हैँ, इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी विचारधारा बम फोड़ने की है. मुसलमान भाई भी हमारे हैं हम यही कहेंगे कि आप अपनी शिक्षा नीति में सुधार करें. आतंकवादी आपके यहां से ना निकलें अब्दुल कलाम आपके यहां से निकले. मेवात क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या कम होने पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि 150 गांव में हिंदू घाट रहे हैं वहां पर हिंदू बढ़ाने चाहिए."

