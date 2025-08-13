Mathura News: 'हिंदू कारीगरों की बनी ही खरीदें जन्माष्टमी की पोशाक' दिनेश फलाहारी ने की अपील, CM योगी को लिखा पत्र

मथुरा/कन्हैया शर्मा: कृष्ण जन्मभूमि-मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर केवल सनातनी हिंदू कारीगरों द्वारा बनाई गई पोशाकें ही खरीदने का आग्रह किया है. बाबा फलाहारी ने अपने पत्र में मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई गई पोशाकों का बहिष्कार करने की मांग की है. उन्होंने इसके पीछे कई तर्क दिए हैं:

बाबा ने लगाए ये आरोप

बाबा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम कारीगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते. उनका कहना है कि वे चाय-बीड़ी पीने और शौच के बाद हाथ साफ नहीं करते, जिससे उनके द्वारा बनाई गई पोशाकें अशुद्ध हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय हिंदू धर्म को नहीं मानता और हिंदुओं को "काफिर" समझता है. ऐसे में, उन्हें हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. बाबा ने मुस्लिम कारीगरों से अपने धर्म, मक्का और अल्लाह के लिए पोशाकें बनाने की सलाह दी है, न कि हिंदू देवी-देवताओं के लिए.

कौन हैं दिनेश फलाहारी बाबा?

यह वही दिनेश फलाहारी बाबा हैं जिन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया हुआ है. उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर "आज़ाद" नहीं हो जाता, तब तक वे अन्नग्रहण नहीं करेंगे और न ही पैरों में जूता-चप्पल पहनेंगे. वे आज भी अपने इस संकल्प पर अडिग हैं और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर-मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता भी हैं.

15 अगस्त को सीएम का सम्भावित दौरा

इस पत्र के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में संज्ञान लें और जन्माष्टमी के पर्व पर हिंदू कारीगरों को ही प्राथमिकता देने का संदेश दें. सीएम योगी आदित्यनाथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर दर्शनः करने के लिए मथुरा पहुचेंगे,उनके आगमन की तैयारियां पूरी हो गई है. ऐसे में सीएम को लिखा गया पत्र चर्चा का विषय बन गया है.

यह भी पढ़ें - मेरे घर के बारे में होता तो गर्दन काट देता... फेसबुक पर प्रेमानंद महाराज को धमकी, ब्वॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड पर ज्ञान से भड़का युवक