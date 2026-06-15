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कृष्ण जन्मभूमि जरूर होगी आजाद, दिनेश शर्मा का बड़ा दावा; योगी-मोदी और न्यायपालिका पर जताया भरोसा

Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने योगी सरकार, मोदी सरकार और न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए हिंदू पक्ष की जीत का दावा किया.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 15, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:03 PM IST
कृष्ण जन्मभूमि जरूर होगी आजाद, दिनेश शर्मा का बड़ा दावा; योगी-मोदी और न्यायपालिका पर जताया भरोसा
Image Credit: Shri Krishna Janmabhoomi Dispute

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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