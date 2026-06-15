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Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: मथुरा के बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिन्दू पक्ष के प्रमुख याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए दावा किया है कि इस कानूनी लड़ाई में अंततः हिन्दू पक्ष की ही विजय होगी. दिनेश शर्मा ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज के संकल्प की सराहना करते हुए मुस्लिम पक्ष पर तीखा हमला बोला और अपने स्वयं के कड़े संकल्प को भी दोहराया.
रामभद्राचार्य के संकल्प का समर्थन और संतों से अपील
दिनेश शर्मा ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज द्वारा लिए गए संकल्प का स्वागत करते हुए कहा, रामभद्राचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छा संकल्प लिया है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद नहीं होगा, तब तक वह किसी भी मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि देश के सभी संतों का यही उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि त्याग, तपस्या और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते.
जब तक मंदिर आजाद नहीं होगा, अन्न और जूते-चप्पल का त्याग रहेगा
अपने निजी संकल्प के बारे में बात करते हुए दिनेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने भी ठाकुर जी (भगवान श्रीकृष्ण) के लिए एक कड़ा संकल्प ले रखा है. उन्होंने कहा कि जब तक हमारा कृष्ण मंदिर आजाद नहीं होगा, तब तक हम भोजन (अन्न) ग्रहण नहीं करेंगे और अपने पैरों में पादुका (जूते-चप्पल) नहीं पहनेंगे. उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि वेदों और पुराणों में लिखा है कि तपस्या का फल अवश्य मिलता है, इसलिए उन्हें अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास है.
मुस्लिम पक्ष पर लगाया अवैध कब्ज़े का आरोप
न्यायालय में चल रही लड़ाई पर बात करते हुए याचिकाकर्ता ने मुस्लिम पक्ष के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास न तो पानी का बिल है और न ही बिजली का बिल. वे तो केवल अतिक्रमण के सहारे वहां कब्जा जमाए बैठे हैं.
योगी-मोदी राज और न्यायपालिका पर जताया भरोसा
दिनेश शर्मा ने राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए कहा कि योगी-मोदी जी के राज में और माननीय न्यायालय के सहयोग से हिन्दू पक्ष इस लड़ाई को अवश्य जीतेगा. उन्होंने साफ किया कि उन्हें देश के संविधान, प्राचीन साक्ष्यों और अदालत पर पूरा भरोसा है और न्याय अंततः उनके पक्ष में ही होगा. गौरतलब है कि मथुरा का यह विवाद लंबे समय से अदालत में है, जहाँ हिन्दू पक्ष पूरी विवादित भूमि पर मालिकाना हक का दावा कर रहा है, वहीं दिनेश शर्मा का यह बयान इस लड़ाई को और तेज करने का संकेत देता है.