जब तक मंदिर आजाद नहीं होगा, अन्न और जूते-चप्पल का त्याग रहेगा

अपने निजी संकल्प के बारे में बात करते हुए दिनेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने भी ठाकुर जी (भगवान श्रीकृष्ण) के लिए एक कड़ा संकल्प ले रखा है. उन्होंने कहा कि जब तक हमारा कृष्ण मंदिर आजाद नहीं होगा, तब तक हम भोजन (अन्न) ग्रहण नहीं करेंगे और अपने पैरों में पादुका (जूते-चप्पल) नहीं पहनेंगे. उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि वेदों और पुराणों में लिखा है कि तपस्या का फल अवश्य मिलता है, इसलिए उन्हें अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास है.



मुस्लिम पक्ष पर लगाया अवैध कब्ज़े का आरोप

न्यायालय में चल रही लड़ाई पर बात करते हुए याचिकाकर्ता ने मुस्लिम पक्ष के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास न तो पानी का बिल है और न ही बिजली का बिल. वे तो केवल अतिक्रमण के सहारे वहां कब्जा जमाए बैठे हैं.