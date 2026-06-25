कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष के प्रमुख याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा फलाहारी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान पर बेहद कड़ा ऐतराज जताया है. स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा भगवान श्रीराम पर की गई टिप्पणी से नाराज दिनेश शर्मा ने एक वीडियो (बाइट) जारी कर उन पर तीखा हमला बोला है.दिनेश शर्मा फलाहारी ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातनी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं.