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'राम पर टिप्पणी से घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा फलाहारी बोले- ऐसे व्यक्ति को देश से बाहर किया जाए'

Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष के प्रमुख याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा फलाहारी ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है.

Written ByKanhaiya Lal SharmaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 25, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:25 PM IST
'राम पर टिप्पणी से घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा फलाहारी बोले- ऐसे व्यक्ति को देश से बाहर किया जाए'
Image Credit: Mathura NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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