DJ बजाया तो नहीं होगा निकाह, लगेगा जुर्माना, यूपी के इस जिले में मुस्लिम समाज की महापंचायत में बड़ा फैसला

Mathura News: यूपी के मथुरा जिले में मुस्लिम समाज की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. जिसके तहत अब शादियों में न ही डीजे बजाया जाएगा और न ही फिजूल की रस्में निभाई जाएंगी. यही नहीं जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और सामाजिक बहिष्कार की भी कार्रवाई की जाएगी. समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने के मकसद से यह फैसला लिया गया है.

कुरैशी समाज की महापंचायत में बड़ा फैसला

दरअसल, निकासा क्षेत्र स्थित सराय में कुरैशी समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया. महापंचायत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि अब शादियों में न तो डीजे बजेगा और न ही फिजूल की रस्में निभाई जाएंगी. यही नहीं नियम तोड़ने वालों पर आर्थिक दंड के साथ सामाजिक बहिष्कार की कार्रवाई भी की जाएगी. ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने पंचायत में लिए गए कड़े फैसलों की जानकारी प्रेसवार्ता के जरिए दी है.

महापंचायत के बड़े निर्णय

महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए गए. जिसमें अब कोसीकलां में होने वाली किसी भी मुस्लिम समाज की शादी में डीजे नहीं बजाया जाएगा. अगर बारात शहर से बाहर भी जाती है, तो वहां भी यह नियम लागू रहेगा. यही नहीं अगर किसी शादी में डीजे बजता है तो उस निकाह में शहर की किसी भी मस्जिद का इमाम शिरकत नहीं करेगा और न ही निकाह की रस्म अदा कराएगा.

मस्जिदों में होगा निकाह

यही नहीं फिजूलखर्ची को रोकने के लिए यह भी फैसला लिया गया है कि अब किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में निकाह की रस्म नहीं होगी. इसकी जगह सादगी से मस्जिदों में निकाह को संपन्न किया जाएगा. यही नहीं शादियों में होने वाली 'दुल्हाभाती' जैसी रस्मों को पूरी तरह बंद कर करने का फैसला लिया गया है.

उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना

कमेटी के पदाधिकारियों का साफ कहना है कि अगर किसी भी परिवार के द्वारा महापंचायत में लिए गए इन फैसलों का उल्लंघन किया जाता है तो समाज द्वारा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. इसके साथ ही दोषी परिवार से 11000 रुपये का आर्थिक दंड भी वसूला जाएगा.

चुनावी रंजिश में गोली मारकर हत्या

वहीं मथुरा में प्रधानी के चुनाव के रंजिश में दो पक्ष आपस में भिड़ गए. प्रधान पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से दो भाई घायल हो गए. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां की एक भाई के इलाज के दौरान मौत हो गई. जबकि दूसरे भाई का इलाज चल रहा है. गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटना की जानकारी ली. परिजन की तहरीर पर प्रधान पक्ष के लोगों के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया.

पिछले चुनाव में प्रधान के खिलाफ किया था वोट

चार लोगों को पकड़कर थाने ले आई. उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घटना रविवार शाम थाना जैंत क्षेत्र इलाके की है. गांव नगला नेता में वर्तमान प्रधान योगेश सिंह और उदयवीर सिंह के घर आमने-सामने हैं. उदयवीर सिंह के परिजन ने बताया कि पिछले प्रधानी के चुनाव में उन्होंने प्रधान के विपक्ष में खड़े उम्मीदवार का समर्थन किया था. तभी से दोनों परिवारों के बीच रंजिश चली आ रही है.