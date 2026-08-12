/पढ़ाई के लिए चार बच्चों ने मांगी थी मन्नत, मथुरा जिला प्रशासन ने पूरी की, DM ने दिए स्कूल बैग और किताबें

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Mathura News: मथुरा के कोसीकलां के भटैन गांव में चार बच्चों द्वारा कांवड़ यात्रा निकाले जाने के मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित और मानवीय कदम उठाया है. चारों बच्चे दोबारा पढ़ाई शुरू करने की मन्नत लेकर कांवड़ लेकर निकले थे. वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं.
सोशल मीडिया की खबर को लिया संज्ञान
मामला संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी सीपी सिंह ने तत्काल उपजिलाधिकारी (SDM) छाता और बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) विभाग की टीम को मौके पर भेजा. जांच में पता चला कि पीड़ित भरत पहले नौकरी करते थे, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अब वे एक छोटी परचून की दुकान चलाते हैं और उनकी पत्नी सिलाई का काम करके परिवार का भरण-पोषण करती हैं.
चारों बच्चों की शिक्षा और सामग्री का इंतजाम
बताया गया कि भरत के चार बच्चे हैं. बड़ी बेटी नगरपालिका इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती है, जहां पहले से ही कोई फीस नहीं ली जाती. वहीं, अन्य तीन बच्चे 'आदर्श विद्या मंदिर' (कोसीकलां) में पढ़ते हैं. इनमें से एक बच्चे की फीस विद्यालय द्वारा पहले ही माफ थी, जबकि शेष दो बच्चों की फीस भी अब जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से माफ करा दी गई है.
स्कूल ड्रेस, किताबें और बैग भी दिए गए
फीस माफी के साथ-साथ सभी बच्चों को दो-दो सेट स्कूल ड्रेस, किताबें, बैग और अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री भी प्रदान की गई है. जिलाधिकारी सीपी सिंह ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत ऐसे सभी जरूरतमंद बच्चों की पूरी पढ़ाई की व्यवस्था सरकारी स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी.
पीएम आवास योजना की पहली किस्त भी जारी
प्रशासनिक जांच में यह भी सामने आया कि भरत को 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' के तहत 2.5 लाख रुपये का मकान स्वीकृत हो चुका है, जिसकी 1 लाख रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है और मकान का निर्माण कार्य प्रगति पर है. प्रशासनिक सहयोग को आगे बढ़ाते हुए उपजिलाधिकारी (SDM) छाता ने इन बच्चों को व्यक्तिगत रूप से गोद लिया है. वे स्वयं बच्चों की देखरेख करेंगे और भविष्य में उनकी शैक्षणिक व अन्य आवश्यकताओं को पूरा करेंगे.
30 जुलाई को कांवड़ लेकर निकले थे
बता दें कि कोसीकलां गांव के रहने वाले भरत के चार बच्चे स्कूल में दोबारा पढ़ाई शुरू की मन्नत लेकर 30 जुलाई को हरिद्वार से जल भरकर निकले थे. मंगलवार को चारों बच्चे कांवड़ लेकर मथुरा पहुंचे. चारों बच्चों ने बताया कि माता पिता दिव्यांग हैं. आर्थिक तंगी के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे. बच्चों के कांवड़ लेकर जाने का वीडियो वायरल हो गया था. बुधवार को जिला प्रशासन ने बच्चों डीएम कार्यालय बुलाया.