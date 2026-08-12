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पढ़ाई के लिए चार बच्चों ने मांगी थी मन्नत, मथुरा जिला प्रशासन ने पूरी की, DM ने दिए स्कूल बैग और किताबें

Mathura News: हरिद्वार से मथुरा तक कांवड़ लेकर निकले चार बच्चों का वीडियो वायरल हो गया था. बच्चों ने स्कूल में फीस माफी और दोबारा से पढ़ाई शुरू होने की मन्नत मांगी थी. अब जिला प्रशासन ने उनकी मांगें पूरी कर दी हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 12, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:46 PM IST
पढ़ाई के लिए चार बच्चों ने मांगी थी मन्नत, मथुरा जिला प्रशासन ने पूरी की, DM ने दिए स्कूल बैग और किताबें
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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