/पढ़ाई के लिए चार बच्चों ने मांगी थी मन्नत, मथुरा जिला प्रशासन ने पूरी की, DM ने दिए स्कूल बैग और किताबें

पीएम आवास योजना की पहली किस्त भी जारी

प्रशासनिक जांच में यह भी सामने आया कि भरत को 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' के तहत 2.5 लाख रुपये का मकान स्वीकृत हो चुका है, जिसकी 1 लाख रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है और मकान का निर्माण कार्य प्रगति पर है. प्रशासनिक सहयोग को आगे बढ़ाते हुए उपजिलाधिकारी (SDM) छाता ने इन बच्चों को व्यक्तिगत रूप से गोद लिया है. वे स्वयं बच्चों की देखरेख करेंगे और भविष्य में उनकी शैक्षणिक व अन्य आवश्यकताओं को पूरा करेंगे.