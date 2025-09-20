बांके बिहारी के पास कितनी संपत्ति? वृंदावन से लेकर पाकिस्तान तक बेशकीमती प्रॉपर्टी
Mathura

बांके बिहारी के पास कितनी संपत्ति? वृंदावन से लेकर पाकिस्तान तक बेशकीमती प्रॉपर्टी

Mathura News:  श्री बांके बिहारी जी मंदिर की संपत्तियों का अब सर्वे किया जाएगा. इस सर्वे में मंदिर की चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों का ब्योरा जुटाया जाएगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:01 PM IST
Mathura News: मथुरा-वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी मंदिर की संपत्तियों का अब सर्वे किया जाएगा. यह सर्वे सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक हाई पावर्ड मंदिर प्रबंधन कमेटी के आदेश पर शुरू हो रहा है. इस सर्वे में मंदिर की चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों का ब्योरा जुटाया जाएगा. यह भी जानकारी सामने आई है कि बांके बिहारी जी की संपत्ति न केवल वृंदावन और भारत के अन्य हिस्सों में है, बल्कि पाकिस्तान जैसे दूसरे देशों में भी मौजूद है. कई ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इन संपत्तियों का उल्लेख मिलता है. 

मंदिर को मिली ऐतिहासिक भेंट और दान
इतिहासकार प्रह्लाद वल्लभ गोस्वामी के अनुसार, श्री बांके बिहारी जी को उनके प्राकट्य के समय से ही भक्तों ने कई तरह की संपत्तियां दान की हैं. इनमें जमीन, भवन, मंदिर, खेत और कीमती आभूषण शामिल हैं. इन भक्तों में हिंदू राजाओं-महाराजाओं के साथ-साथ मुस्लिम नवाब भी थे. 

कब किसने कितनी संपत्ति दान में दी
सन 1592 में जयपुर नरेश सवाई महाराजा मानसिंह ने 3 एकड़ जमीन दान की थी. इसके बाद 1594 में मुगल सम्राट अकबर ने वृंदावन और राधाकुंड में 25 बीघा जमीन दी थी. 1748 में जयपुर नरेश सवाई महाराजा ईश्वरी सिंह ने 1.15 एकड़ जमीन भेंट की. 1769 में भरतपुर और करौली की रियासतों ने भी भूमि दान दी. 

ग्‍वालियर रियासत ने भी दिया था दान 
इसके अलावा 1780 में विंध्याचल के राजपरिवार ने भूमि और आभूषण दिए. 1785 में ग्वालियर रियासत ने भूमि-भवन और आभूषण दान में दिए. 1960 में राजस्थान के एक भक्त परिवार ने कोटा में 90 बीघा जमीन भेंट की. 2005 में कोलकाता के एक भक्त ने वृंदावन में अपना मकान मंदिर को दान कर दिया. 

पाकिस्तान और अन्य देशों में भी हैं संपत्तियां
आचार्य गोस्वामी बताते हैं कि श्री बांके बिहारी जी और उनके प्राकट्यकर्ता श्री स्वामी हरिदासजी महाराज के घराने की कई ऐतिहासिक और पुरातन संपत्तियां भारत के बाहर भी हैं. दिल्ली के फराशखाने में मंदिर और भवन हैं. पाकिस्तान में मुल्तान, शक्कर सिंध और सियालकोट में मंदिर और हवेलियां हैं. इन सभी जगहों की जानकारी कई प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है. 

गुर्जर राजा ने पांच गांव दान में दिए 
उन्‍होंने बताया कि सन 1440 के करीब हरिदासजी के प्रपितामह विष्णुदेवजी को पाकिस्तान के सियालकोट में उनके शिष्य ने एक घर और खेत दान किए थे. 1485 में उनके पितामह गजाधरजी को मुल्तान के शासक शाह हुसैन ने 5 गांव माफी दान में दिए थे. इसके अलावा 1525 में हरिदासजी के पिता आशुधीरजी को अलीगढ़ के एक गुर्जर राजा ने 5 गांव दान किए थे. 

