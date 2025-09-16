Vishwakarma Jayanti 2025: यूपी के इस मंदिर का भगवान विश्वकर्मा ने किया था निर्माण? बाबर भी नहीं कर पाया था बाल बांका

Mathura: ब्रज भूमि में पग-पग पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रमाण मिलते हैं. यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे ज्यादा मंदिर मथुरा-वृंदावन में ही हैं. एक अनुमान के मुताबिक मथुरा में 5 हजार से ज्यादा मंदिर हैं. इन्हीं मंदिरों में से एक हैं गोकुल का अद्भुत मंदिर. इस मंदिर को 84 खंभों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. इस प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं. इस मंदिर के साथ भगवान कृष्ण का तो नाता है ही, साथ ही भगवान विश्वकर्मा से भी इस मंदिर का नाम जुड़ा है.

मंदिर का इतिहास

यह मंदिर मथुरा से करीब 30 किमी की दूरी पर गोकुल धाम में है. गोकुल को बाबा नंद का जन्मस्थान भी कहा जाता है. मान्यताएं हैं कि यहां श्रीकृष्ण ने बाल्यकाल में अनेक लीलाएं की थीं. मंदिर के सेवादार बताते हैं कि मंदिर में नंद बाबा का घर भी है. यहीं पर मां यशोदा मैया कन्हैया का पालन पोषण करती थीं. इस मंदिर में 84 खंभे हैं. हर खंभे पर अलग डिजायन है. खंभों पर बनी मोहक कलाकारी और आकृतियां यहां आने वाले हर श्रद्धालु और पर्यटक को मोहित कर लेती है. खास प्रकार के 84 खंभे होने की वजह से इस मंदिर को 84 खंभों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है.

भगवान विश्वकर्मा ने बनाया मंदिर!

इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2025 को है. इस अवसर पर आइये आपको बताते हैं मथुरा के इस प्रसिद्ध गोकुल मंदिर का इतिहास. मंदिर के एक सेवादार बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने स्वंय किया था. पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि मुगल शासक ने जब भारत में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया तो उसने मथुरा के गोकुल मंदिर पर भी आक्रमण कराया और उसे तोड़ने का प्रयास किया. लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा के चलते बाबर की सेना इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाई थी.

नन्द भवन में चमत्कारी वृक्ष!

यहां नन्द भवन में हजारों साल पुराना वृक्ष लगा है. इस वृक्ष की खासियत ये है कि यह कभी सूखता नहीं. चाहें कोई भी मौसम हो लेकिन यह सूखता नहीं है. इस वृक्ष पर धागा बांधने की मान्यता है और जब मन्नत पूरी हो जाए तो धागा खोल दिया जाता है. मान्यता है कि जो इस वृक्ष पर सच्चे मन से धागा बांधकर मन्नत मांगता है उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है.

