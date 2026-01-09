सुदामा कुटी आश्रम के 100 साल, जानिए शताब्दी महोत्सव में क्या क्या होगा खास?

Mathura News: वृंदावन कुंभ मेला क्षेत्र एक बा​र फिर ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने जा रहा है. वृंदावन के सुदामा कुटी आश्रम के शताब्दी महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. 10 जनवरी से शुरू होने वाले शताब्दी महोत्सव में चार राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. इस महोत्सव में देशभर के संत, महंत, सामाजिक, राजनेता और भक्तों का महासमागम देखने को मिलेगा.

सुदामा कुटी आश्रम शताब्दी महोत्सव

10 जनवरी को शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ब्रज और देश भर के अलग अलग स्थानों से आए साधु संत, महामंडलेश्वर मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी. सुदामा कुटी के महंत सुतीक्ष्ण दास महाराज ने बताया कि इस दौरान सनातन की मजबूती और एकता को लेकर चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार देश और विदेश में हो रहे हैं, उन मुद्दों पर संत अपनी बात रखेंगे. साथ ही हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर भी अपनी बात संघ प्रमुख के सामने रखेंगे.

वीवीआईपी अतिथियों की रहेगी उपस्थिति

सुदामा कुटी के शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन पर श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्यगोपाल दास महाराज, के साथ वृंदावन प्रवास पर मोजूद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुख्य रूप से मोजूद रहेंगे. 10 दिवसीय महोत्सव में बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, राम भद्राचार्य, सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, उतराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी शामिल होंगे.

108 कुंडीय महायज्ञ और कलश यात्रा

महोत्सव का आध्यात्मिक आगाज 9 जनवरी को कलश यात्रा के साथ होगा. इसके बाद 10 जनवरी को कुंभ मेला क्षेत्र में 108 कुंडीय महायज्ञ शुरू होगा. इससे वृंदावन और यमुना किनारा, वैदिक मंत्रोच्चारण और आहुतियों से भक्तिमय हो उठेगा. साथ ही यमुना जी का चुनरी मनोरथ भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा. वृंदावन के कुंभ मेला क्षेत्र को भव्यता प्रदान के करने लिए सजाया गया है. दिल्ली से विशेष तौर पर घास मंगवाई गई है. कार्यक्रम के लिए विशाल मंच, यज्ञशाला, भव्य सभा स्थल तैयार किया गया है.

1926 में सुदामादास महाराज ने की थी आश्रम की स्थापना

बता दें कि सुदामा कुटी की स्‍थापना सुदामादास महाराज ने 1926 में की थी. सुदामा कुटी आश्रम बंसीवट और गोपेश्‍वर महादेव मंदिर के बीच स्थित है. यहां रहने वाले साधु संतों की फ्री में सेवा की जाती है. सुदामादास महाराज का जन्‍म 1899 में बिहार के गोपालगंज स्थित छिपाया गांव में हुआ था. रामनगरी अयोध्या में कुछ दिन रहने के बाद वह वृंदावन आ गए थे. 1926 से वह वृंदावन में ही रहे और संतों की सेवा में जुटे रहे.

