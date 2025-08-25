पहली बार किसके बीच हुआ था शास्त्रार्थ? रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज के भक्‍त क्‍यों कर रहे ये मांग
Mathura News: संत प्रेमानंद महाराज और जगतगुरु रामभद्राचार्य के बीच शास्त्रार्थ की मांग तेज हो गई है. दोनों ही संतों के अनुयायी और भक्त इस बात पर अड़े हैं कि इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ होना चाहिए. आइये जानते हैं क्‍या होता है शास्‍त्रार्थ?...  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:40 PM IST
Premanand ji Maharaj and Rambhadracharya
Premanand ji Maharaj and Rambhadracharya

Mathura News: आध्यात्मिक जगत में इन दिनों एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है. राधा रानी के अनन्य उपासक और फेमस संत प्रेमानंद महाराज और चित्रकूट के जगतगुरु रामभद्राचार्य के बीच शास्त्रार्थ की मांग तेज हो गई है. दोनों ही संतों के अनुयायी और भक्त इस बात पर अड़े हैं कि इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ होना चाहिए. आइये जानते हैं क्‍या होता है शास्‍त्रार्थ? और पहली बार किसके बीच हुआ था शास्‍त्रार्थ?...

यह है पूरा मामला 
दरअसल, यह पूरा विवाद एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ. इस वीडियो में जगतगुरु रामभद्राचार्य कथा सुनाते हुए राम नाम को कृष्ण के नाम से अधिक प्रभावशाली बता रहे हैं. साथ ही कृष्ण के रास पर भी अपनी बात रख रहे हैं. यह बात प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों को रास नहीं आई. महाराज जी के लिए कृष्ण का नाम और उनकी लीलाएं सर्वोच्च हैं. इसी वजह से दोनों संतों के भक्तों के बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, जिसने अब शास्त्रार्थ की मांग का रूप ले लिया है. 

क्या होता है शास्त्रार्थ?
अब सवाल उठता है कि आखिर शास्त्रार्थ क्‍या होता है?. शास्त्रार्थ का अर्थ है शास्त्रों पर आधारित बहस या संवाद. यह एक प्राचीन भारतीय परंपरा है, जिसमें दो या दो से अधिक विद्वान किसी धार्मिक या दार्शनिक विषय पर शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर तर्क-वितर्क करते हैं. इसका उद्देश्य किसी एक पक्ष को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सत्य को स्थापित करना और ज्ञान का प्रसार करना होता है. 

दोनों संतों के भक्तों की मांग
दोनों संतों के अनुयायी अपनी-अपनी जगह सही साबित करने के लिए शास्त्रार्थ की मांग कर रहे हैं. उनका मानना है कि इस शास्त्रार्थ से न केवल उनके संत के विचारों की श्रेष्ठता साबित होगी, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों को लेकर भक्तों के मन में जो भ्रम है, वह भी दूर होगा. हालांकि, अभी तक न तो प्रेमानंद महाराज और न ही रामभद्राचार्य ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों संत अपने भक्तों की मांग पर ध्यान देते हैं और यह शास्त्रार्थ होता है या नहीं?. 

कब और किसके बीच हुआ था शास्त्रार्थ?
प्रचलित कथाओं के अनुसार, पहली बार आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ था, जिसे बाद में शंकराचार्य की पत्नी उभय भारती ने भी चुनौती दी थी. शंकराचार्य ने मंडन म‍िश्र को शास्‍त्रार्थ में हरा दिया था. इसके बाद मंडन मिश्र शंकराचार्य के अनुयायी बन गए थे. बता दें कि मंडन मिश्र, मिथिला के एक प्रकांड विद्वान थे. 

यह भी पढ़ें : जौनपुर के गिरिधर मिश्रा कैसे बने रामभद्राचार्य? प्रेमानंद महाराज को चुनौती देने पर भड़का संत समाज

यह भी पढ़ें : सिर्फ अहंकार…प्रेमानंद महाराज को रामभद्राचार्य ने दिया चैलेंज, तो हिंदू नेता का फूटा गुस्सा

