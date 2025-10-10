Advertisement
Karva Chauth 2025: यूपी के इस जिले में महिलाएं नहीं रखती करवाचौथ का व्रत, 200 साल पुराना श्राप आज भी जीवित

Karva Chauth 2025: यूपी के इस जिले में सौ साल पुरानी सती परंपरा कायम है. यहां महिलाएं करवाचौथ और अहोई अष्टमी जैसे व्रत नहीं रखतीं. श्राप की मान्यता इतनी गहरी है कि कोई परंपरा तोड़ने की हिम्मत नहीं करता.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:14 AM IST
Mathura/Kanhaiya Lal Sharma: आधुनिक युग में भले ही इंसान चांद तक पहुंच गया हो, लेकिन कान्हा की नगरी मथुरा के कस्बा सुरीर में आज भी एक ऐसा मोहल्ला है जहां महिलाएं करवाचौथ और अहोई अष्टमी जैसे व्रत नहीं करतीं. कस्बे के मुहल्ला वघा में यह परंपरा करीब 200 वर्ष पुरानी है, जिसके पीछे एक सती माता का श्राप जुड़ा हुआ माना जाता है. यहां की महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बजाय ईश्वर की प्रार्थना और परिवार की सलामती को ही प्रमुख मानती हैं.

नवविवाहिता बहुएं होती हैं हैरान
यह परंपरा नई आने वाली बहुओं के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होती. विवाहिता रीता सिंह बताती हैं कि शादी के बाद जब उनका पहला करवाचौथ आया तो उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि ससुराल में यह व्रत नहीं रखा जाता. उन्होंने बताया कि व्रत रखने की इच्छा होते हुए भी उन्हें परंपरा के कारण रुकना पड़ा. वहीं, सपना देवी कहती हैं कि आठ साल पहले शादी के बाद पहला करवाचौथ न मनाने की कसक आज भी उनके मन में है, लेकिन परंपरा तोड़ने का साहस किसी में नहीं है.

श्राप से जुड़ी पुरानी कथा
स्थानीय बुजुर्ग 104 वर्षीय सुनहरी देवी बताती हैं कि करीब दो सौ वर्ष पहले नौहझील के रामनगला गांव का एक ब्राह्मण युवक गौना कराकर अपनी पत्नी को सुरीर के रास्ते भैंसा बुग्गी से ला रहा था. रास्ते में कुछ ठाकुरों से विवाद हुआ और उन्होंने युवक की हत्या कर दी. पति की मौत देख पत्नी ने वहीं चिता में कूदकर सती हो गई. जाते-जाते उसने सुरीर के इस मोहल्ले को श्राप दिया कि यहां की महिलाएं कभी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत न रखें.

श्राप के बाद परिवारों में आने लगी विपत्ति
कहा जाता है कि सती के श्राप के बाद कई नवविवाहिताएं असमय विधवा हो गईं और जवान मौतों ने परिवारों का सुख चैन छीन लिया. भयभीत लोगों ने तब से करवाचौथ और अहोई अष्टमी न मनाने का संकल्प लिया. इतना ही नहीं, महिलाएं पूरा सोलह श्रृंगार भी नहीं करतीं.

आज भी कायम है मान्यता
हालांकि अब लोग मानते हैं कि सती माता श्राप नहीं, बल्कि आशीर्वाद देती हैं, फिर भी पुरानी परंपरा को कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता. रामनगला गांव के लोग आज भी सुरीर में खाना-पीना तक नहीं करते. यहां सती माता का मंदिर बना हुआ है, जहां शादी-ब्याह जैसे अवसरों पर सभी जातियों के लोग माथा टेककर आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.fallback

