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वृंदावन मर्डर या सुसाइड? कमरे में मिली गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड की लाश, पुलिस जांच में उलझा मौत का रहस्य

Mathura News: यूपी के मथुरा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां युवक-युवती का शव एक कमरे में मिला है. इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 02, 2026, 10:39 AM IST
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Mathura News
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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: यूपी के मथुरा जिले के वृंदावन से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां एक बंद कमरे एक युवक और युवती का शव बरामद हुआ है.  इस घटना से स्थानीय लोगों ने हड़कंप मच गया. इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी. पढ़िए पूरा मामला.

कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना
दुर्गापुरम कॉलोनी में राधिका किराए पर कमरा लेकर रहती थी.  उसकी पड़ोसी गुंजन ने बताया- शुक्रवार रात में करीब साढ़े बजे वह गारमेंट्स शॉप पर काम करके घर वापस लौटी थी. उस वक्त उसके घर के बाहर भीड़ जमा थी. कुछ लड़के-लड़कियों ने उसे बताया- राधिका के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है. उसने लोगों से कहा-फौरन पुलिस को सूचना दीजिए. रात करीब 10 बजे वृंदावन पुलिस को सूचना दी गई.  सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई.

युवक का शव फंदे पर और युवती का शव बेड पर मिला
सीओ सदर सीओ सदर पीतम पाल सिंह ने देखा तो कमरा अंदर से बंद था. खिड़की से देखने पर एक युवक फंदे से लटकते हुए दिखाई दिया.  पुलिस ने फौरन फॉरेंसिक टीम को सूचना दी. उसके बाद लोगों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया. देखा तो 10 फीट चौड़े और 10 फीट लंबे छोटे से कमरे में युवक का शव छत पर लगे कुंडे से लटका हुआ था, जबकि युवती का शव बेड पर पड़ा हुआ था. युवती के गले पर निशान थे. उसने लाल रंग की टी शर्ट और फौजी कलर की लैगी पहने हुई थी. जबकि युवक ने काले रंग की शर्ट और पेंट पहने थी. पुलिस ने दोनों की डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

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दोनों के बीच चल रहा था अफेयर
पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तो पता चला राधिका मथुरा के लक्ष्मी नगर इलाके की रहने वाली थी. पिछले 8-10 साल से परिवार से अलग वृंदावन में रहती थी.  वह 4 साल से इसी मकान में किराए पर कमरा ले कर रह रही थी. छाता के तरौली गांव के रहने वाले सुभाष (24) से पिछले एक साल से उसका अफेयर चल रहा था.  पिछले कुछ दिन से दोनों में विवाद चल रहा था.  28 अप्रैल को राधिका ने ने सुभाष के खिलाफ जैंत थाना में छेड़खानी का मुकद्दमा भी दर्ज कराया था. 

सुभाष की बुआ का बेटा बोला भाई ने क्यों जान दी पता नहीं? सुभाष की बुआ के बेटे राहुल ने बताया- गुरुवार रात को सुभाष अच्छा था. उसने खाना खाया और सभी से अच्छे से बात की.  शुक्रवार को वह दोपहर में घर से निकल आया. उसके बाद क्या हुआ घरवालों को कुछ भी नहीं मालूम है.

पुलिस बोली-मौत के कारणों का जल्द लगाएंगे पता
सीओ सदर पीतम पाल सिंह ने बताया कि सुभाष और राधिका की मौत क्यों और कैसे हुई है? इसका अभी पता नहीं चल पाया है. आशंका है कि दोनों में पहले विवाद हुआ होगा, जिसके बाद सुभाष ने युवती का गला दबाकर हत्या कर दी हो और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.  फिलहाल मामले की जांच कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा.

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