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मथुरा के इस मंदिर में महिलाओं के छोटे कपड़े पहनकर आने पर लगी रोक, गेट पर लगाया गया बोर्ड

Mathura News: मंदिर प्रबंधन की ओर से गेट पर बोर्ड लगाया गया है. इसमें साफ-साफ लिखा है कि महिला श्रद्धालुओं के छोटे कपड़े पहनकर आने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

Written ByKanhaiya Lal Sharma
Published: Aug 11, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:45 PM IST
मथुरा के इस मंदिर में महिलाओं के छोटे कपड़े पहनकर आने पर लगी रोक, गेट पर लगाया गया बोर्ड
Image Credit: Social Media

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Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

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