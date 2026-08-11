मथुरा के इस मंदिर में महिलाओं के छोटे कपड़े पहनकर आने पर लगी रोक, गेट पर लगाया गया बोर्ड

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Mathura News: वृंदावन-इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं को शालीन कपड़े पहनकर आना होगा. मंदिर प्रबंधन ने कम और छोटे कपड़े पहनकर आने पर रोक लगा दी है. इस संबंध में मंदिर प्रबंधन ने प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाया है. इससे पहले भी नगर के दो मंदिरों ने श्रद्धालुओं के कम और छोटे कपड़े पहनकर प्रवेश करने पर रोक लगाई थी.
इस्कॉन मंदिर प्रबंधन का फरमान
इस्कॉन मंदिर प्रबंधन ने महिला श्रद्धालुओं के स्लीवलेस, शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, हाफ पैंट आदि पहनकर मंदिर आने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही मंदिर परिसर में फोटोग्राफी, सेल्फी लेने और वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. कहा है कि श्रद्धालु पूर्ण भक्ति भाव से सनातनी परंपरा के अनुरूप यहां ठाकुरजी के दर्शन करें और भक्तिमय माहौल का आनंद लें. पारंपरिक पोशाक ही यहां पहनकर आएं. साड़ी, कुर्ता सलवार या सूट सलवार या पुरानी परंपरा के परिधान पहनकर ही मंदिर आना चाहिए. इसके पीछे तर्क है कि छोटे कपड़े विदेशी सभ्यता को दर्शाते हैं. यह हमारी भारतीय परंपरा, सभ्यता एवं संस्कृति के अनुकूल नहीं है.
इन मंदिरों में भी लगी है रोक
इससे पहले नगर के श्रीराधादामोदर मंदिर और मथुरा मार्ग स्थित पागल बाबा मंदिर प्रबंधन ने भी छोटे और कम कपड़े पहनकर मंदिर आने पर रोक लगाई थी. इस्कॉन मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी रविलोचन दास ने बताया कि मंदिर में ठाकुरजी के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को स्लीवलेस और छोटे कपड़े पहनकर आने पर रोक लगाई है. इसके लिए मंदिर के प्रवेश द्वारा बोर्ड लगाया गया है.
मथुरा के संतों ने क्या कहा?
इस फैसले को लेकर मथुरा के संत सत्येंद्र दास वेदांती ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जहां भी संभव हो, देश के दूसरे मंदिरों और मठों में भी इस तरह की व्यवस्था लागू होनी चाहिए. संत सत्येंद्र दास ने कहा कि समाज में अशालीनता और अनुशासनहीनता बढ़ रही है. ऐसे में धार्मिक स्थलों पर मर्यादा बनाए रखने के लिए कुछ स्पष्ट नियम होने चाहिए.
कब हुई थी इस्कॉन की स्थापना?
बता दें कि इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (International Society for Krishna Consciousness), अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ की स्थापना 1966 में आचार्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने न्यूयार्क शहर में इस्कॉन की स्थापना की थी. वहीं, भारत के वृंदावन में 1975 में इस्कॉन मंदिर की स्थापना की गई थी.
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