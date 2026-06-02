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ऑनलाइन प्रवचन की आड़ में युवतियों को फंसाने वाला इंजीनियर 'साधु' गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल

Mathura News: मथुरा जिले के गोवर्धन क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है.  यहाँ ऑनलाइन प्रवचन और भजन-कीर्तन के ज़रिए ऊंचे पैकेजों पर काम करने वाली B.Tech पास युवतियों को अपने जाल में फंसाने वाले एक फर्जी साधु को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 

 

Written By  Kanhaiya Lal Sharma|Edited By: Preeti Chauhan|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:59 AM IST
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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे फर्जी साधु को गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन प्रवचन और भजन-कीर्तन के जरिए युवतियों को अपने जाल में फंसाता था. आरोपी की पहचान अभिषेक मिश्रा के रूप में हुई है.  आरोपित साधु खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जो युवतियों को नशीला पदार्थ देकर उनके साथ दुष्कर्म करता था और अश्लील वीडियो व तस्वीरें बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था.

पुलिस के अनुसार, आरोपी विशेष रूप से पढ़ी-लिखी और नौकरी करने वाली युवतियों को निशाना बनाता था.  वह उन्हें धार्मिक बातों और प्रवचनों के जरिए भरोसे में लेता था.  इसके बाद नशीला पदार्थ देकर उनके साथ दुष्कर्म करता और अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था. 

मामले का खुलासा तब हुआ जब छत्तीसगढ़ की एक छात्रा की बहन ने एसएसपी से शिकायत की. छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली पीड़िता बीएससी नर्सिंग तृतीय सेमेस्टर की छात्रा है, जो 15 मई को मथुरा आई थी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के खिलाफ कई अहम सबूत मिले. पुलिस ने राधाकुंड स्थित उसके ठिकाने पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. मौके से दो युवतियों और एक बालक को सुरक्षित मुक्त कराया गया। आरोपी के मोबाइल फोन से एक दर्जन से अधिक युवक-युवतियों के अश्लील फोटो और वीडियो भी बरामद हुए हैं. 

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प्रसाद में मिलाया नशा
वह भजन-कीर्तन मंडली के माध्यम से कथित साधु अभिषेक मिश्रा के संपर्क में आई थी. 15 मई की रात अभिषेक ने उसे भगवान का प्रसाद बताकर दूध पिलाया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गई. बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं.  विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई.

5 लाख की रंगदारी
आरोपी ने वीडियो कॉल कर पीड़िता से 5 लाख रुपये की मांग की और पैसे न देने पर निजी फोटो इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी दी. एसएसपी के आदेश पर 25 मई को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब जांच शुरू की और अन्य पीड़ित युवतियों व उनके परिजनों से बात की, तो यह बड़ा राजफाश हुआ.

B.Tech युवतियों को बनाता था निशाना
आरोपी अभिषेक मिश्रा मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है और उसने वर्ष 2021 में रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री हासिल की थी.  वह पिछले तीन साल से गोवर्धन के राधाकुंड में मकान किराए पर लेकर रह रहा था. पढ़ा-लिखा होने के कारण वह ऑनलाइन प्रवचन के जरिए विशेष रूप से उन बीटेक युवतियों को निशाना बनाता था जो विभिन्न बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थीं.  उन्हें अपने जाल में फंसाकर वह नशीला पदार्थ देता, दुष्कर्म करता और फिर उनकी तस्वीरें व वीडियो खींच लेता था.

उगाही के पैसों से खरीदा मकान और बनाया ''आश्रम''
जांच में यह भी सामने आया है कि ब्लैकमेलिंग से वसूले गए पैसों से उसने राधाकुंड में मकान खरीदा था और वहीं कथित आश्रम चला रहा था. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य पीड़ितों की जानकारी जुटाई जा रही है.

मौके से बरामदगी और रेस्क्यू
पुलिस ने मौके से दो युवतियों और एक बालकको सुरक्षित मुक्त कराया है, जिन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया है. आरोपी के मोबाइल से एक दर्जन से अधिक युवक-युवतियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं.फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को खंगालने में जुटी है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.  मोबाइल से कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं। मामले की गहन जांच जारी है.

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