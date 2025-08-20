मथुरा में केमिकल से भरा टैंकर पलटा, टैंक फटने से लगी भीषण आग, दो कर्मचारी झुलसे

कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: मथुरा में जयपुर-बरेली हाईवे पर बुधवार सुबह तड़के एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया. राया से नेशनल हाईवे की तरफ जा रहा केमिकल टैंकर गांव मनोहरपुर के पास अनियंत्रित होकर पलट गया. पलटने के बाद टैंकर में आग लग गई. धमाके की आवाज और आग की लपटें देखकर आसपास पास के लोग मौके पर पहुंचे. दमकल विभाग की पांच गाड़ियां और रिफाइनरी की टीमें मौके पर पहुंचीं. आग इतनी तेज थी कि टैंकर का एक टैंक फट गया. आग पर काबू पाने की कोशिश में मांट एफएसओ किशन सिंह और फायरमैन शाकिर झुलस गए.

टैंकर में केमिकल

टैंकर राया की ओर से नेशनल हाईवे की तरफ जा रहा था. दमकल अधिकारी के अनुसार, टैंकर में केमिकल भरा होने से आग लगातार भड़क रही है. टैंकर में कुल चार टैंक थे. एक टैंक फटने के बाद अन्य तीन टैंकों में भी विस्फोट का खतरा है. दमकल विभाग, पुलिस और रिफाइनरी की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं.

टैंकर चालक मौके से फरार

हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया. टैंकर के स्रोत और गंतव्य की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है. पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर यातायात रोक दिया है. ग्रामीणों के मुताबिक टैंकर पलटने और विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी. महावन थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे से हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है. प्रशासन ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है. पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है.