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मथुरा में जन्माष्टमी पर पहली बार होगा 500 ड्रोन का भव्य शो, 4 किमी तक दिखेगी कृष्णलीला, कन्हैया मित्तल बांधेंगे समां

Mathura Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा-वृंदावन में इस बार जन्माष्टमी का पर्व बेहद खास और आधुनिक होने जा रहा है. ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से 2 से 4 सितंबर तक तीन दिवसीय भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. जानिए क्या-क्या होगा खास?

Written ByPooja Singh
Published: Sep 02, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:52 AM IST
मथुरा में जन्माष्टमी पर पहली बार होगा 500 ड्रोन का भव्य शो, 4 किमी तक दिखेगी कृष्णलीला, कन्हैया मित्तल बांधेंगे समां
Image Credit: Mathura Janmashtami 2026

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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