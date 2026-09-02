/मथुरा में जन्माष्टमी पर पहली बार होगा 500 ड्रोन का भव्य शो, 4 किमी तक दिखेगी कृष्णलीला, कन्हैया मित्तल बांधेंगे समां

4 सितंबर को कन्हैया मित्तल के भजनों से गूंजेगी कान्हा नगरी

इसके साथ ही चार सितंबर को दोपहर तीन से पांच बजे तक मोहित शैवानी 'कृष्णानयन-कृष्णप्रिय वो जो कभी कहा नहीं गया' की प्रस्तुति देंगे. चार सितंबर को शाम 5 से 7 बजे तक हार्टफुलनेस फाउंडेशन की प्रस्तुति होगी. इसमें सुनीति मिश्रा 'कृष्ण: अनंत रंग, अनंत भाव' प्रस्तुत करेंगी. इसके बाद अनिरबान भजन एवं बांसुरी वादन और मैत्रेयी राय भजन गायन करेंगी. शाम 7 से 9 बजे तक प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या आयोजित होगी. तीन दिवसीय आयोजन के दौरान शहर में पांच बड़े और 21 छोटे मंच भी बनाए जाएंगे. इन मंचों पर ब्रज के कलाकार अपनी लोककला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे. इससे स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ब्रज की पारंपरिक संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा. इसके अलावा पहली बार पांचजन्य प्रेक्षागृह परिसर में फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे. इससे श्रद्धालु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के साथ विभिन्न खान-पान का भी लुत्फ उठा सकेंगे.