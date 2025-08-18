Mathura News: मथुरा में आने वाली है बाढ़! खतरे के निशान से ऊपर बह रहा यमुना का पानी, प्रशासन हुआ अलर्ट
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2886630
Zee UP-UttarakhandMathura

Mathura News: मथुरा में आने वाली है बाढ़! खतरे के निशान से ऊपर बह रहा यमुना का पानी, प्रशासन हुआ अलर्ट

Mathura Flood News: श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 18, 2025, 07:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mathura News: मथुरा में आने वाली है बाढ़! खतरे के निशान से ऊपर बह रहा यमुना का पानी, प्रशासन हुआ अलर्ट

मथुरा: कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. ताजा जानकारी के मुताबिक यमुना नदी का जल खतरे के नीचे से ऊपर बह रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मथुरा नगर निगम ने सभी प्रमुख घाटों पर गोताखोरों की टीमों को तैनात कर दिया है. गोताखोर और प्रशासन की टीम लगातार घाटों की निगरानी कर रही हैं. 

क्यों मंडराया बाढ़ का खतरा?
पड़ोसी राज्य हरियाणा और राजधानी दिल्ली के ओखला बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. जानकारी के मुताबिक यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. बढ़ते जल स्तर की वजह से मथुरा में यमुना के तटवर्ती इलाकों में पानी घुस गया है. यहां तक यमुना नदी के किनारे बने मंदिरों और आश्रमों में भी पानी भर गया है.

विश्राम घाट आरती स्थल तक जलमग्न! 
ताजा जानकारी के अनुसार यमुना के बढ़े हुए जलस्तर से पानी विश्राम घाट के आरती स्थल तक पहुंच गया है. इसकी वजह से घाट का एक बहुत बड़ा भाग पानी में डूब गया है. हालात की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने सभी बड़े और प्रमुख घाटों पर गोताखोरों को तैनात किया है और निगरानी के निर्देश जारी किये हैं. यमुना के किनारे घाटों पर लगी रेलिंग भी डूब चुकी है. श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक लगा दी गई है. 

ये भी पढ़ें: बाढ़ से जंग के लिए योगी सरकार की ‘टीम-11’ तैयार, 24x7 चलेगा काम, जानें किन मंत्रियों को सौंपी गई 12 जिलों की कमान

पुलिस और प्रशासन ने कराई मुनादी
बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मुनादी कर लोगों से युमना से दूर रहने की अपील कर रहे हैं. ताकि स्थानीय लोग या दूर-दराज से आए श्रद्धालु किसी हादसे का शिकार न हो जाएं.  प्रशासन ने लोगों से कहा है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं वो घाटों पर न जाएं. वहीं यमुना के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

mathura flood news

Trending news

MLA Ragini Sonkar
कुछ क्यूट-क्यूट डॉगी हाथी के पीछे.....सपा विधायक रागिनी सोनकर का विरोधियों पर पलटवार
mathura flood news
मथुरा में आने वाली है बाढ़! खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, प्रशासन हुआ अलर्ट
Lucknow latest news
चोर नौकर निकला निवेशक! मालिक के यहां चोरी कर SIP, FD और जमीन में किया निवेश
Ghaziabad News
कुत्‍ते को बचाने में गई महिला दारोगा की जान, देर रात ड्यूटी से लौटते समय हुआ हादसा
jalaun news
गुस्से में अंधा बना पिता...जालौन में दो बेटियों संग यमुना में लगाई छलांग
kaushambi news
मेरी बहन को बार-बार करता था परेशान... फिर विवाहिता ने जिंदगी को कहा अलविदा
jalaun news
11वीं की छात्रा ने रेलवे ओवर ब्रिज से लगाई छलांग, मां ने स्मार्टफोन पर लगाई थी डांट
Fatehpur Tomb Temple controversy
फतेहपुर मकबरा विवाद में किसकी लापरवाही?.....जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
jaunpur news
मुझे नौलखा मंगा दे... जन्माष्टमी पर थाने में हुआ अश्लील डांस तो नपे थानेदार साहब
azam khan
जेल तो जेल होती है...सपा नेता आजम खान से मुलाकात के बाद बेटे और पत्‍नी का छलका दर्द
;