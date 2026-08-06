Add Zee Business As A Preferred Source
App

मिलावटखोरों पर शिकंजा! मथुरा में खाद्य विभाग का छापा, 400 किलो पेड़ा कराया नष्ट

Mathura News: मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट विरोधी अभियान के तहत आटा मिलों और मिठाई दुकानों पर छापेमारी की. 400 किलो पेड़ा नष्ट कराया गया और 6 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए.

Written ByKanhaiya Lal Sharma
Published: Aug 06, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:21 PM IST
मिलावटखोरों पर शिकंजा! मथुरा में खाद्य विभाग का छापा, 400 किलो पेड़ा कराया नष्ट
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Kanhaiya Lal Sharma

Kanhaiya Lal Sharma

उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा वर्ष 2005 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने मास कम्यूनिकेशन के साथ एम.ए. (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वे वर्ष 2018 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले वह ईटीवी (ETV), नियो न्यूज़, एपीएन (APN), ओके इंडिया, NNIS और खोज इंडिया जैसे  मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्हें दो दशकों का लंबा अनुभव है और  ब्रज क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक व क्षेत्रीय खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुरादाबाद के राकेश बने श्रवण कुमार, बुजुर्ग माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा
2
3
4
5