मिलावटखोरों पर शिकंजा! मथुरा में खाद्य विभाग का छापा, 400 किलो पेड़ा कराया नष्ट

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Mathura News: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आयुक्त और मथुरा जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया. सहायक आयुक्त (खाद्य) डॉ. जतिन कुमार सिंह के निर्देशन और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.के. त्रिपाठी के नेतृत्व में खाद्य सचल दल ने गोवर्धन, बरारी और रिफाइनरी क्षेत्र में स्थित विभिन्न आटा मिलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया.
अभियान के दौरान सचल दल ने मैसर्स भोले शंकर राइस एंड जनरल मिल्स (कंचनपुरा, गोवर्धन), मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स (बरसाना रोड, गोवर्धन), मैसर्स ओम एग्रोटेक (गोवर्धन), लक्ष्मी फ्लोर मिल (इंडस्ट्रियल एस्टेट, बरारी) और श्री गोवर्धन फ्लोर मिल (रिफाइनरी इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा) की जांच की. इन स्थानों से मैदा, सूजी (रवा), तंदूरी आटा और गेहूं के आटा का एक-एक नमूना एकत्र किया गया.
इसके साथ ही, बरसाना स्थित मिठाई दुकानों पर प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए पेड़ा के दो नमूने लिए गए. जांच के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित कर रखा गया लगभग 400 किलोग्राम पेड़ा (अनुमानित कीमत ₹60,000) मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया.
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि संग्रहित किए गए सभी 6 नमूनों को परीक्षण के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है. प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस निरीक्षण कार्रवाई के दौरान खाद्य सचल दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सिंह, अरुण कुमार राणा, जितेंद्र सिंह, राम नरेश, दिनेश कुमार भारती, मोहर सिंह कुशवाहा, रीना शर्मा एवं नेहा शामिल रहे.
₹6 करोड़ की हेरोइन के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, ANTF व पुलिस की बड़ी सफलता
मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर करारा प्रहार करते हुए मथुरा की थाना हाईवे पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) आगरा की संयुक्त टीम ने दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 1.172 किलोग्राम (1172 ग्राम) अवैध हेरोइन और एक स्कूटी बरामद की है। जब्त की गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये आंकी गई है।
सलेमपुर पेट्रोल पंप के पास से हुई गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात संयुक्त टीम को मुखबिर से तस्करी की सटीक जानकारी मिली थी। इसके बाद टीम ने पाली खेड़ा चौराहे से आगे सलेमपुर पेट्रोल पंप के पास एक बंद पड़े मकान के सामने घेराबंदी की। स्कूटी पर सवार होकर आ रहे दो संदिग्ध युवकों को रोककर जब तलाशी ली गई, तो उनके पास से 1.172 किग्रा हेरोइन बरामद हुई।