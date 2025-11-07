आगरा-दिल्ली हाईवेपर विदेशी पर्यटक हादसे का शिकार, इजरायली नागरिक की बाइक फिसलने से मौत

Mathura Accident News (कन्हैया शर्मा): आगरा-मथुरा नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ यात्रा कर रहा दूसरा विदेशी नागरिक सुरक्षित बच गया. यह हादसा तब हुआ जब मथुरा की ओर आ रहे बाइक सवार विदेशी पर्यटकों की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई.

दुर्घटना की वजह बाइक फिसलना

जानकारी के अनुसार, दो विदेशी नागरिक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आगरा से मथुरा की ओर आ रहे थे. राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक उनकी बाइक फिसल गई, जिसके कारण दोनों सड़क पर गिर गए. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि एक नागरिक को गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल विदेशी नागरिक को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया.

मृतक की पहचान में जुटी पुलिस

अस्पताल पहुंचने पर, डॉक्टरों ने जांच के बाद एक नागरिक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दुर्घटना के दौरान दूसरा नागरिक, उसे हल्की चोटें आईं और वह सुरक्षित बताया जा रहा है. दुर्घटना में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिक की पहचान चेनबेनएरे निवासी इजरायल के निवासी के रूप में हुई है. पुलिसभारत आने के उद्देश्य से संबंधित दस्तावेजों की जांच में जुटी है, ताकि दूतावास और उसके परिवार को सूचना दी जा सके.

परिजनों से संपर्क के प्रयास

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के पास मौजूद दस्तावेजों की सहायता से उनके परिवार से संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. सड़क पर फिसलने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. घटना आगरा क्षेत्र की बताई जा रही है,घटना के बाद इलाज के लिए मथुरा में क्षेत्र में लाया गया था.

हाईवे पर सुरक्षा के सवाल

इस दुर्घटना ने एक बार फिर नेशनल हाईवे पर बाइक सवारों की सुरक्षा और गति नियंत्रण के महत्व को उजागर किया है. विदेशी पर्यटकों के साथ हुई इस घटना से पर्यटन सीजन में सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर भी सवाल खड़े हुए हैं.